FC Salzburg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:4.
92'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
92'
Davide Bartesaghi (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dominik Schmid.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ardon Jashari mit einer Flanke.
Werbung
88'
Ball pariert. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bartosz Mazurek.
87'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Christian Pulisic.
86'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Ardon Jashari.
85'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abubakr Barry.
83'
Filippo Terracciano (AC Mailand) sieht die Rote Karte.
83'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Filippo Terracciano (AC Mailand).
Werbung
82'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
82'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel AC Mailand. Sankhoun Diawara kommt für Strahinja Pavlovic.
81'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Tim Drexler kommt für Leandro Morgalla.
80'
Vorbeigeschossen. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
80'
Ball abgeblockt. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
78'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic mit einer Flanke.
77'
Vorbeigeschossen. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Christian Pulisic nach einem Konter.
75'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic.
74'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
73'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Damir Redzic kommt für Jesper Lindstrøm.
73'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Aboubacar Camara kommt für Haris Tabakovic.
Werbung
72'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:4. Gonçalo Ramos (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
71'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
71'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Omari Hutchinson.
68'
Ball pariert. Davide Bartesaghi (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ardon Jashari.
67'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Christian Zawieschitzky.
67'
Ball pariert. Omari Hutchinson (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luka Modric mit einem langen Ball.
Werbung
67'
Wechsel AC Mailand. Filippo Terracciano kommt für Fikayo Tomori.
66'
Foul von Christian Pulisic (AC Mailand).
66'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Fikayo Tomori (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
64'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Dominik Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Haris Tabakovic im Abseits.
62'
Vorbeigeschossen. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abubakr Barry.
Werbung
61'
Wechsel AC Mailand. Luka Modric kommt für Adrien Rabiot.
60'
Wechsel AC Mailand. Gonçalo Ramos kommt für Francesco Camarda.
60'
Wechsel AC Mailand. Christian Pulisic kommt für Alphadjo Cisse.
60'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Gaoussou Diakite kommt für Sota Kitano.
60'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Yorbe Vertessen kommt für Edmund Baidoo.
57'
Ball pariert. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Haris Tabakovic.
56'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
56'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
56'
Ball abgeblockt. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
54'
Ardon Jashari (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
53'
Vorbeigeschossen. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sota Kitano.
52'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
52'
Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
49'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:3. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Adrien Rabiot nach einem Konter.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
49'
Ball abgeblockt. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
47'
Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Davide Bartesaghi.
46'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
43'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Adrien Rabiot (AC Mailand).
41'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Abseits AC Mailand. Davide Bartesaghi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francesco Camarda im Abseits.
Werbung
40'
Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg).
36'
Abseits AC Mailand. Fikayo Tomori spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ruben Loftus-Cheek im Abseits.
32'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:2. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Davide Bartesaghi.
31'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
29'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
29'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
29'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
24'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
21'
Omari Hutchinson (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
21'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Kévin Boma.
17'
Ball abgeblockt. Omari Hutchinson (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball pariert. Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrien Rabiot mit einem Steilpass.
15'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand ist 0:1. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Omari Hutchinson mit einer Flanke.
Werbung
14'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
14'
Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Omari Hutchinson (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
12'
Ball pariert. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
11'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
10'
Vorbeigeschossen. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jesper Lindstrøm.
Werbung
8'
Ball abgeblockt. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Bartesaghi mit einer Flanke.
6'
Francesco Camarda (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
5'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
5'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Leandro Morgalla (FC Red Bull Salzburg).
1'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Red Bull Salzburg und AC Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.