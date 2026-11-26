Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia ist 2:0.
93'
Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia).
93'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bartosz Mazurek.
92'
Vorbeigeschossen. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
91'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Arman Nersesyan.
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91'
Elfmeter pariert! Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Red Bull Salzburg.
88'
Elfmeter für FC Red Bull Salzburg. Aboubacar Camara wurde im Strafraum gefoult.
88'
Maxence Carlier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
86'
Ball pariert. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aboubacar Camara.
85'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Franca (FC Ararat-Armenia).
84'
Ball abgeblockt. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armen Ambartsumyan.
84'
Ball pariert. Franca (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
83'
Ball abgeblockt. Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Oliveira.
82'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Armen Ambartsumyan kommt für Karen Muradyan.
81'
Foul von Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg).
81'
Maxence Carlier (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Aboubacar Camara (FC Red Bull Salzburg).
80'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Handspiel von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Red Bull Salzburg).
79'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Nikolas Veratschnig spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Damir Redzic im Abseits.
78'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Aboubacar Camara kommt für Jesper Lindstrøm aufgrund einer Verletzung.
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78'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Umut Tohumcu kommt für Yorbe Vertessen.
77'
Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
76'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg).
74'
Foul von Tim Drexler (FC Red Bull Salzburg).
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74'
Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Frans Krätzig mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Arayik Eloyan kommt für Artur Serobyan.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Zidane Banjaqui kommt für Zhirayr Shaghoyan.
72'
Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Soumaïla Diabaté (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia).
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72'
Foul von Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg).
72'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Franca (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Balanta mit einem langen Ball nach einem Konter.
69'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Damir Redzic kommt für Edmund Baidoo.
69'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Nikolas Veratschnig kommt für Leandro Morgalla.
68'
Vorbeigeschossen. Soumaïla Diabaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Valentin Zabransky nach einer Ecke.
68'
Ball abgeblockt. Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesper Lindstrøm mit einer Flanke.
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68'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Pereira.
66'
Foul von Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg).
66'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Bruno Pereira kommt für Edgar Grigoryan.
66'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Franca kommt für Alioune Ndour.
66'
Foul von Leandro Morgalla (FC Red Bull Salzburg).
66'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Vorbeigeschossen. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
65'
Ball abgeblockt. Frans Krätzig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
63'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Soumaïla Diabaté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Karim Konaté im Abseits.
61'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Tim Drexler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jesper Lindstrøm im Abseits.
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58'
Vorbeigeschossen. Soumaïla Diabaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
57'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Juan Balanta.
57'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Karim Konaté kommt für Gaoussou Diakite.
55'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
55'
Ball abgeblockt. Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Abseits FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alioune Ndour im Abseits.
54'
Ball abgeblockt. Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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53'
Foul von Frans Krätzig (FC Red Bull Salzburg).
53'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia ist 2:0. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Soumaïla Diabaté.
49'
Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg).
49'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia ist 1:0. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Leandro Morgalla.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia ist 0:0.
46'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Tim Drexler.
44'
Vorbeigeschossen. Leandro Morgalla (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Soumaïla Diabaté.
44'
Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Jesper Lindstrøm.
42'
Abseits FC Ararat-Armenia. Edgar Grigoryan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alioune Ndour im Abseits.
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42'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Tim Drexler.
39'
Foul von Frans Krätzig (FC Red Bull Salzburg).
39'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball abgeblockt. Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
37'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
36'
Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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36'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia).
36'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Oliveira.
35'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
35'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
31'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Carlier.
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30'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Red Bull Salzburg).
29'
Handspiel von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
27'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Soumaïla Diabaté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edmund Baidoo im Abseits.
23'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Carlier.
23'
Vorbeigeschossen. Leandro Morgalla (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
23'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Drexler.
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22'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Juan Balanta (FC Ararat-Armenia).
21'
Abseits FC Ararat-Armenia. Arman Nersesyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alioune Ndour im Abseits.
19'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
18'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia).
18'
Vorbeigeschossen. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
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16'
Abseits FC Ararat-Armenia. Hugo Oliveira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zhirayr Shaghoyan im Abseits.
15'
Foul von Leandro Morgalla (FC Red Bull Salzburg).
15'
Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Frans Krätzig.
12'
Vorbeigeschossen. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jesper Lindstrøm nach einer Ecke.
11'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Arman Nersesyan.
11'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
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11'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Zabransky.
8'
Foul von Tim Drexler (FC Red Bull Salzburg).
8'
Alioune Ndour (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Abseits FC Ararat-Armenia. Alioune Ndour spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zhirayr Shaghoyan im Abseits.
3'
Ball pariert. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Frans Krätzig mit einem langen Ball.
3'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
3'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.