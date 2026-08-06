Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und Pafos FC ist 1:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und Pafos FC ist 1:0.
97'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Biel.
Werbung
96'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Enrique Aguilar (FC Red Bull Salzburg).
93'
Gelb-Rote Karte für Ken Sema (Pafos FC) für überhartes Einsteigen.
93'
Enrique Aguilar (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
93'
Foul von Ken Sema (Pafos FC).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Lelê (Pafos FC).
89'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
89'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Pafos FC. Pêpê Rodrigues kommt für Vlad Dragomir.
Werbung
88'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und Pafos FC ist 1:0. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
88'
Ball abgeblockt. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig.
86'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
81'
Ivan Sunjic (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
Werbung
81'
Vorbeigeschossen. Guga (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
80'
Wechsel Pafos FC. Murad Mammadov kommt für Alexandre Brito.
78'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von David Goldar.
76'
Vorbeigeschossen. Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig mit einer Flanke.
75'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
75'
Guga (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
74'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
74'
Biel (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Abseits Pafos FC. Alexandre Brito spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lelê im Abseits.
71'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
71'
Biel (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
70'
David Goldar (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
70'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Haris Tabakovic kommt für Edmund Baidoo aufgrund einer Verletzung.
70'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Enrique Aguilar kommt für Gaoussou Diakite.
69'
Abseits Pafos FC. Biel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lelê im Abseits.
69'
Vorbeigeschossen. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guga.
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
67'
Vorbeigeschossen. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
Werbung
66'
Foul von Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg).
66'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Guga.
65'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Karim Konaté kommt für Yorbe Vertessen.
64'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Sota Kitano kommt für Damir Redzic.
64'
Foul von Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg).
64'
Alexandre Brito (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
62'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Alexandre Brito.
58'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Bartosz Mazurek kommt für Soumaïla Diabaté aufgrund einer Verletzung.
58'
Vorbeigeschossen. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicholas Ioannou mit einer Flanke.
56'
Vorbeigeschossen. Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Schmid mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Nicholas Ioannou.
54'
Vorbeigeschossen. Guga (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Biel.
48'
Foul von Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
48'
Ken Sema (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
46'
Ken Sema (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ken Sema (Pafos FC).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Red Bull Salzburg und Pafos FC ist 0:0.
46'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Nikolas Veratschnig spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yorbe Vertessen im Abseits.
Werbung
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Pafos FC. David Goldar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lelê im Abseits.
44'
Ball pariert. Biel (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vlad Dragomir mit einer Flanke.
43'
Wechsel Pafos FC. Ken Sema kommt für Domingos Quina aufgrund einer Verletzung.
42'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Biel.
41'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Domingos Quina (Pafos FC).
Werbung
39'
Foul von Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg).
39'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Soumaïla Diabaté (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
36'
David Luiz (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von David Luiz (Pafos FC).
Werbung
31'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
31'
Biel (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Soumaïla Diabaté.
27'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Lelê (Pafos FC).
26'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
24'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Biel.
Werbung
22'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Lelê (Pafos FC).
21'
Vorbeigeschossen. Guga (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
20'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg).
19'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
16'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
Werbung
13'
Vorbeigeschossen. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yorbe Vertessen mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Lelê.
12'
Ball abgeblockt. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yorbe Vertessen mit einer Flanke.
12'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Domingos Quina.
11'
Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
10'
Vorbeigeschossen. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
Werbung
10'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
10'
Ball abgeblockt. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Soumaïla Diabaté.
9'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diakite (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von David Goldar.
8'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Guga (Pafos FC).
7'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
Werbung
7'
Guga (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Alexandre Brito.
2'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Red Bull Salzburg und Pafos FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.