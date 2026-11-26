Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 4:0.
92'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).
92'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
91'
Vorbeigeschossen. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tomás Araújo.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).
86'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
85'
Ball pariert. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matej Vydra.
85'
Ball abgeblockt. João Palhinha (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Banjaqui mit einer Flanke.
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84'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Pirgic.
84'
Ball abgeblockt. Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Claudio Echeverri mit einer Flanke.
83'
Wechsel Benfica Lissabon. Jhon Durán kommt für Vangelis Pavlidis.
82'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
82'
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Merchas Doski (Viktoria Pilsen).
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80'
Wechsel Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka kommt für Patrik Hrosovsky.
80'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
80'
Ball pariert. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tobiás Paliscák mit dem Kopf.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon).
77'
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).
76'
Abseits Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakub Kaminski im Abseits.
75'
Wechsel Viktoria Pilsen. Matej Vydra kommt für Prince Adu.
75'
Wechsel Viktoria Pilsen. Tomás Ladra kommt für Christophe Kabongo.
74'
Foul von Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon).
74'
Prince Adu (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Filip Prebsl.
70'
Wechsel Viktoria Pilsen. Stefan Pirgic kommt für Lukás Cerv.
70'
Wechsel Viktoria Pilsen. Denis Visinsky kommt für Amar Memic.
70'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).
63'
Foul von João Palhinha (Benfica Lissabon).
63'
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Vorbeigeschossen. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Souffian El Karouani nach einer Ecke.
60'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Adam Gabriel.
59'
Wechsel Benfica Lissabon. Claudio Echeverri kommt für Dodi Lukébakio.
59'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Rafa.
59'
Wechsel Benfica Lissabon. João Palhinha kommt für Manu Silva.
58'
Vorbeigeschossen. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Gabriel.
57'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
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57'
Ball pariert. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky mit einer Flanke.
57'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
57'
Ball abgeblockt. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Memic mit einer Flanke.
56'
Foul von Manu Silva (Benfica Lissabon).
56'
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dodi Lukébakio mit einer Flanke.
53'
Abseits Benfica Lissabon. Manu Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakub Kaminski im Abseits.
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51'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Tobiás Paliscák.
50'
Ball pariert. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky mit einer Flanke.
47'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
46'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 4:0. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky nach einem Konter.
46'
Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).
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45'
Wechsel Benfica Lissabon. Heorhiy Sudakov kommt für Enzo Barrenechea.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 3:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 3:0. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
43'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 2:0. Prince Adu (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Christophe Kabongo.
41'
Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
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39'
Abseits Viktoria Pilsen. Christophe Kabongo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Gabriel im Abseits.
38'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
37'
Vorbeigeschossen. Manu Silva (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
36'
Tomás Araújo (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Prince Adu (Viktoria Pilsen).
36'
Vorbeigeschossen. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke.
35'
Vorbeigeschossen. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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34'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
34'
Amar Memic (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Merchas Doski (Viktoria Pilsen).
30'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon ist 1:0. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Lukás Cerv.
29'
Vorbeigeschossen. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Filip Prebsl.
27'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Florian Wiegele.
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27'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
26'
Ball pariert. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sampson Dweh mit dem Kopf.
23'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Amar Memic (Viktoria Pilsen).
20'
Foul von Alessandro Circati (Benfica Lissabon).
20'
Prince Adu (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Amar Memic (Viktoria Pilsen).
17'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Filip Prebsl.
16'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Patrik Hrosovsky.
16'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
16'
Ball abgeblockt. Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis.
15'
Manu Silva (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).
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14'
Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Merchas Doski (Viktoria Pilsen).
14'
Ball abgeblockt. Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manu Silva.
11'
Foul von Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon).
11'
Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rafa.
9'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Merchas Doski.
Werbung
9'
Ball abgeblockt. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manu Silva.
7'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
7'
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Manu Silva (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dodi Lukébakio nach einer Ecke.
5'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Florian Wiegele.
5'
Ball pariert. Manu Silva (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Barrenechea.
5'
Ball pariert. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lukás Cerv.
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4'
Ball pariert. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Gabriel mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und Benfica Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.