FC Viktoria Pilsen

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 1:2.
94'
Handspiel von Serginho (Levski Sofia).
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93'
Foul von Denis Vavro (Viktoria Pilsen).
93'
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Christian Makoun (Levski Sofia).
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91'
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).
87'
Marko Grujic (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Álex Centelles (Levski Sofia).
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86'
Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Serginho.
83'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen).
82'
Wechsel Levski Sofia. Álex Centelles kommt für Mehdi El Moubarik.
82'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Reinaldo aufgrund einer Verletzung.
80'
Vorbeigeschossen. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alexandr Sojka.
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79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Reinaldo (Levski Sofia).
78'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen).
77'
Wechsel Viktoria Pilsen. Matej Vydra kommt für Christophe Kabongo.
76'
Ball abgeblockt. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandr Sojka mit einer Flanke.
76'
Foul von Maicon (Levski Sofia).
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76'
Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Maicon (Levski Sofia).
74'
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal kommt für Tomás Ladra.
74'
Wechsel Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka kommt für Tobiás Paliscák.
74'
Wechsel Levski Sofia. Akram Bouras kommt für Everton Bala.
73'
Abseits Viktoria Pilsen. Stefan Pirgic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tomás Ladra im Abseits.
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72'
Ball abgeblockt. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Maicon.
70'
Ball abgeblockt. Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Memic mit dem Kopf.
70'
Ball abgeblockt. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Salim Lawal.
69'
Foul von Everton Bala (Levski Sofia).
69'
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 1:2. Reinaldo (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Maicon.
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62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 1:1. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Cheick Souaré mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
60'
Wechsel Viktoria Pilsen. Stefan Pirgic kommt für Patrik Hrosovsky.
60'
Wechsel Viktoria Pilsen. Salim Lawal kommt für Denis Visinsky.
60'
Wechsel Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex kommt für Mazire Soula.
58'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
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57'
Vorbeigeschossen. Serginho (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
53'
Vorbeigeschossen. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Cheick Souaré mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Mehdi El Moubarik.
51'
Vorbeigeschossen. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Amar Memic mit dem Kopf nach einem Konter.
47'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
47'
Ball abgeblockt. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Everton Bala.
46'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 0:1.
46'
Foul von Mazire Soula (Levski Sofia).
46'
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia ist 0:1. Everton Bala (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Reinaldo.
39'
Vorbeigeschossen. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky.
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38'
Foul von Mehdi El Moubarik (Levski Sofia).
38'
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Ladra mit einer Flanke.
32'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).
29'
Mazire Soula (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).
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27'
Foul von Christian Makoun (Levski Sofia).
27'
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball pariert. Maicon (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reinaldo.
23'
Ball abgeblockt. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amar Memic (Viktoria Pilsen).
21'
Das Spiel läuft wieder.
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20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).
20'
Mazire Soula (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Mazire Soula (Levski Sofia).
13'
Vorbeigeschossen. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tobiás Paliscák.
10'
Ball pariert. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
5'
Everton Bala (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Amar Memic (Viktoria Pilsen).
4'
Ball abgeblockt. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maicon.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und Levski Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.