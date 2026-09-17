FC Viktoria Pilsen

Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Nikki Havenaar.
46'
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).
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45'
Wechsel Viktoria Pilsen. Salim Lawal kommt für Denis Visinsky.
45'
Wechsel Viktoria Pilsen. Sampson Dweh kommt für Karel Spácil.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Union Saint-Gilloise ist 0:2.
46'
Vorbeigeschossen. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
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46'
Ball pariert. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).
43'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Union Saint-Gilloise ist 0:2. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Louis Patris mit einem Steilpass nach einem Konter.
43'
Vorbeigeschossen. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Denis Vavro mit einem langen Ball.
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42'
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
42'
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
36'
Vorbeigeschossen. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
33'
Vorbeigeschossen. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
32'
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).
31'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Hervé Koffi.
30'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Louis Patris.
30'
Ball abgeblockt. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrik Hrosovsky.
27'
Ball abgeblockt. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
25'
Vorbeigeschossen. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
25'
Ball abgeblockt. Prince Adu (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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25'
Ball abgeblockt. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).
22'
Ball pariert. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
19'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Prince Adu (Viktoria Pilsen).
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viktoria Pilsen und Union Saint-Gilloise ist 0:1. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Massiré Sylla mit einem langen Ball.
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17'
Ball pariert. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Denis Vavro.
16'
Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte.
15'
Vorbeigeschossen. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Darius Olaru nach einem Konter.
14'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Ondrej Kricfalusi.
13'
Ball pariert. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
12'
Ball pariert. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
10'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Amar Memic (Viktoria Pilsen).
8'
Vorbeigeschossen. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
7'
Ball pariert. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng mit einer Flanke.
5'
Amar Memic (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
5'
Ball abgeblockt. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und Union Saint-Gilloise.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.