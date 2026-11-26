Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und NK Celje ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und NK Celje ist 0:0.
92'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Krisztián Lisztes.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Jonathan Levi (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
90'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Callum O'Dowda mit einer Flanke.
89'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonathan Levi mit einer Flanke.
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89'
Foul von Matic Ivansek (NK Celje).
89'
Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
87'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
87'
Jonathan Levi (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
84'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
83'
Abseits NK Celje. Artemijus Tutyskinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veton Tusha im Abseits.
81'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
81'
Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel NK Celje. Papa Daniel kommt für Mario Kvesic.
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78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Matús Bero.
78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Callum O'Dowda kommt für Daniel Arzani.
78'
Handspiel von Mark Zabukovnik (NK Celje).
77'
Ball pariert. Veton Tusha (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar.
76'
Ball abgeblockt. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Arzani.
75'
Wechsel NK Celje. Yaya Dukuly kommt für Benjamin Verbic.
73'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
72'
Vorbeigeschossen. Mario Kvesic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
71'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
71'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
70'
Veton Tusha (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
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68'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Lenny Joseph.
66'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Svit Seslar.
66'
Ball abgeblockt. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ádám Nagy.
64'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
64'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
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64'
Ball abgeblockt. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Arzani.
63'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
62'
Wechsel NK Celje. Armandas Kucys kommt für Blaz Kramer.
61'
Abseits Ferencváros Budapest. Attila Osváth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristoffer Zachariassen im Abseits.
61'
Ball pariert. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
56'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
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56'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
54'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
52'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
50'
Ball pariert. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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50'
Ball abgeblockt. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einem langen Ball.
49'
Vorbeigeschossen. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Matic Ivansek.
47'
Mark Zabukovnik (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Matús Bero (Ferencváros Budapest).
45'
Wechsel NK Celje. Zan Zuzek kommt für Lukasz Bejger aufgrund einer Verletzung.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und NK Celje ist 0:0.
47'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Daniel Arzani (Ferencváros Budapest).
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukasz Bejger (NK Celje).
44'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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43'
Foul von Blaz Kramer (NK Celje).
43'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
43'
Ball pariert. Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cadu.
42'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
42'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Matic Ivansek (NK Celje).
39'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
38'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mariano Gómez nach einer Ecke.
38'
Vorbeigeschossen. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Mario Kvesic.
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37'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cadu.
36'
Vorbeigeschossen. Svit Seslar (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Benjamin Verbic mit einer Flanke.
35'
Abseits NK Celje. Svit Seslar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Blaz Kramer im Abseits.
32'
Ball abgeblockt. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Attila Osváth.
32'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
32'
Vorbeigeschossen. Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Cadu.
30'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
27'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Arzani.
24'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
24'
Matús Bero (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
16'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Matic Ivansek (NK Celje).
14'
Vorbeigeschossen. Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Márius Corbu.
13'
Handspiel von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
13'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Mark Zabukovnik.
12'
Ball abgeblockt. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cadu.
11'
Foul von Daniel Arzani (Ferencváros Budapest).
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11'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Svit Seslar (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mario Kvesic.
10'
Ball abgeblockt. Blaz Kramer (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Svit Seslar.
10'
Vorbeigeschossen. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Attila Osváth.
10'
Ball pariert. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Arzani mit einer Flanke.
8'
Ball abgeblockt. Matús Bero (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Márius Corbu.
6'
Abseits NK Celje. Mario Kvesic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Blaz Kramer im Abseits.
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6'
Ball abgeblockt. Mario Kvesic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Svit Seslar.
5'
Ball pariert. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
4'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und NK Celje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.