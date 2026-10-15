Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 2:1.
96'
Habib Maïga (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte.
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96'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
96'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
96'
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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95'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).
95'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Merchas Doski (Viktoria Pilsen).
94'
Ball pariert. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tomás Ladra.
93'
Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).
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92'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
91'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Márius Corbu.
91'
Wechsel Ferencváros Budapest. Ádám Madarász kommt für Kristoffer Zachariassen.
91'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
91'
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 2:1. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
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90'
Ball pariert. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tomás Ladra mit einer Flanke.
89'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Attila Osváth.
87'
Vorbeigeschossen. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tomás Ladra mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
86'
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Merchas Doski (Viktoria Pilsen).
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84'
Wechsel Ferencváros Budapest. Callum O'Dowda kommt für Veljko Birmancevic.
84'
Wechsel Ferencváros Budapest. Habib Maïga kommt für Bamidele Yusuf aufgrund einer Verletzung.
81'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 2:0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
78'
Wechsel Viktoria Pilsen. Denis Visinsky kommt für Amar Memic.
78'
Wechsel Viktoria Pilsen. Salim Lawal kommt für Alexandr Sojka.
77'
VAR Entscheidung: Elfmeter Ferencváros Budapest.
77'
Elfmeter für Ferencváros Budapest. Veljko Birmancevic wurde im Strafraum gefoult.
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77'
Sampson Dweh verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
74'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
74'
Dominik Tapaj (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).
73'
Ball pariert. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Adam Gabriel.
70'
Vorbeigeschossen. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Amar Memic.
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69'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
69'
Amar Memic (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Gabriel mit einer Flanke.
67'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Amar Memic (Viktoria Pilsen).
64'
Wechsel Ferencváros Budapest. Daniel Arzani kommt für Krisztián Lisztes.
64'
Wechsel Viktoria Pilsen. Lukás Cerv kommt für Patrik Hrosovsky.
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64'
Wechsel Viktoria Pilsen. Tomás Ladra kommt für Jirí Panos.
64'
Wechsel Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal kommt für Christophe Kabongo.
64'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
60'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).
58'
Ball pariert. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Gabriel mit einer Flanke.
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57'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Filip Prebsl.
56'
Vorbeigeschossen. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
54'
Ball abgeblockt. Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
51'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 1:0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Veljko Birmancevic nach einem Konter.
48'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).
44'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
44'
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
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44'
Amar Memic (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke.
43'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
39'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).
38'
Ball pariert. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
38'
Ball abgeblockt. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sampson Dweh mit einem langen Ball.
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37'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
37'
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Gabriel mit einer Flanke.
34'
Ball pariert. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Veljko Birmancevic.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Tapaj (Viktoria Pilsen).
30'
Ball pariert. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cadu.
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29'
Ball pariert. Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Márius Corbu mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Ádám Nagy (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mariano Gómez.
25'
Foul von Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest).
25'
Amar Memic (Viktoria Pilsen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
23'
Ball abgeblockt. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Krisztián Lisztes.
21'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).
20'
Vorbeigeschossen. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Christophe Kabongo.
19'
Abseits Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veljko Birmancevic im Abseits.
18'
Vorbeigeschossen. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
18'
Ball abgeblockt. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Memic.
16'
Ball pariert. Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Krisztián Lisztes.
15'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Filip Prebsl.
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15'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Adam Gabriel.
14'
Foul von Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).
14'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Gabriel nach einer Ecke.
12'
Ball abgeblockt. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandr Sojka mit einer Flanke.
11'
Ecke Viktoria Pilsen. Die Ecke wurde verursacht von Dániel Radnóti.
11'
Ball pariert. Amar Memic (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jirí Panos.
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11'
Vorbeigeschossen. Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit einer Flanke.
7'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
7'
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandr Sojka mit einer Flanke.
5'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
5'
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).
1'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Sampson Dweh.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und Viktoria Pilsen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.