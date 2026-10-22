Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 4:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 4:1.
94'
Handspiel von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
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93'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Amine Oudrhiri (SC União Torreense).
91'
Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Callum O'Dowda.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 4:1. Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lenny Joseph mit einer Flanke.
89'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
89'
Volnei Feltes (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Olivér Nagy (Ferencváros Budapest).
88'
Nuha Jatta (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Kristoffer Zachariassen.
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87'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Veljko Birmancevic.
87'
Abseits SC União Torreense. Mohamed Ali Diadie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dany Jean im Abseits.
86'
Ball pariert. Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Márius Corbu.
82'
Foul von Habib Maïga (Ferencváros Budapest).
82'
André Simões (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel SC União Torreense. André Simões kommt für João Marques.
79'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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78'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
78'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
76'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Ferencváros Budapest. Lenny Joseph kommt für Bamidele Yusuf.
75'
Wechsel Ferencváros Budapest. Habib Maïga kommt für Daniel Arzani.
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74'
Ball abgeblockt. Malik Abubakari (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel SC União Torreense. Luis Quintero kommt für Manu Pozo.
74'
Wechsel SC União Torreense. Malik Abubakari kommt für Musa Drammeh.
73'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Volnei Feltes (SC União Torreense).
72'
Foul von Nathan Zohoré (Ferencváros Budapest).
72'
Nuha Jatta (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Nathan Zohoré (Ferencváros Budapest).
70'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Nathan Zohoré (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Veljko Birmancevic mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
68'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte.
68'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
68'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Daniel Arzani (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von João Marques (SC União Torreense).
66'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei.
65'
Vorbeigeschossen. João Marques (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Musa Drammeh.
63'
Wechsel SC União Torreense. Nuha Jatta kommt für Karem Zoabi.
63'
Wechsel SC União Torreense. Dany Jean kommt für Alejandro Alfaro.
61'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
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61'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Daniel Arzani (Ferencváros Budapest).
60'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
58'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 2:1. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Veljko Birmancevic mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Wechsel Ferencváros Budapest. Márius Corbu kommt für Ádám Madarász.
57'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Amine Oudrhiri.
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55'
Ádám Madarász (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von João Marques (SC União Torreense).
53'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
52'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
50'
Vorbeigeschossen. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit einer Flanke nach einem Konter.
49'
Foul von Olivér Nagy (Ferencváros Budapest).
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49'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Javi Vázquez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
45'
Lucas Paes (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Vorbeigeschossen. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Karem Zoabi nach einer Ecke.
43'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
40'
Vorbeigeschossen. Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ádám Nagy mit einer Flanke.
40'
Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
37'
Ball pariert. Manu Pozo (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Musa Drammeh.
37'
Vorbeigeschossen. Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von João Marques mit einer Flanke nach einer Ecke.
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36'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Nagy.
34'
Abseits Ferencváros Budapest. Veljko Birmancevic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristoffer Zachariassen im Abseits.
33'
Foul von Ádám Madarász (Ferencváros Budapest).
33'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von João Marques.
31'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
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26'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Mutombo.
25'
Ball pariert. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
24'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Volnei Feltes (SC União Torreense).
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense ist 1:0. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
19'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
18'
Abseits Ferencváros Budapest. Kristoffer Zachariassen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamidele Yusuf im Abseits.
17'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Alejandro Alfaro (SC União Torreense).
16'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Callum O'Dowda.
15'
Das Spiel läuft wieder.
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15'
Das Spiel ist unterbrochen (Ferencváros Budapest).
14'
Veljko Birmancevic (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
11'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Daniel Arzani mit einer Flanke.
11'
Ball pariert. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Javi Vázquez.
9'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
8'
Foul von Musa Drammeh (SC União Torreense).
8'
Ádám Nagy (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
5'
Ball pariert. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Vázquez mit einer Flanke.
3'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
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3'
Amine Oudrhiri (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
2'
Lucas Paes (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und SC União Torreense.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.