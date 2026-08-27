Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 4:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 4:0.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Ball abgeblockt. Csongor Lakatos (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Arzani.
91'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ozan Tufan (Trabzonspor).
87'
Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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87'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
87'
Melih Kabasakal (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 4:0. Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Olivér Nagy.
83'
Wechsel Ferencváros Budapest. Naby Keïta kommt für Márius Corbu.
82'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
82'
Handspiel von Aral Simsir (Trabzonspor).
81'
Ball pariert. Cadu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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81'
Ball abgeblockt. Cadu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
80'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Melih Kabasakal.
80'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Csongor Lakatos.
79'
Vorbeigeschossen. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Márius Corbu nach einer Standardsituation.
78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Daniel Arzani kommt für Ádám Nagy.
78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Csongor Lakatos kommt für Callum O'Dowda.
77'
Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Wagner Pina (Trabzonspor).
76'
Vorbeigeschossen. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mariano Gómez.
76'
Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Aral Simsir (Trabzonspor).
74'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
74'
Stefan Savic (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
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72'
Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Callum O'Dowda.
70'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Lenny Joseph.
70'
Wechsel Ferencváros Budapest. Zétény Varga kommt für Bamidele Yusuf.
69'
Vorbeigeschossen. Cenk Özkacar (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
69'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
69'
Aral Simsir (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball pariert. Cadu (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
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66'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samet Akaydin (Trabzonspor).
65'
Ball pariert. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
65'
Ball abgeblockt. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Wechsel Trabzonspor. Samet Akaydin kommt für Noah Saviolo.
64'
Wechsel Trabzonspor. Ozan Tufan kommt für Mohamed Salah.
59'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 3:0. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
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58'
André Onana (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Gelb-Rote Karte für Sidny Cabral (Trabzonspor) für überhartes Einsteigen.
56'
Elfmeter für Ferencváros Budapest. Bamidele Yusuf wurde im Strafraum gefoult.
56'
Sidny Cabral verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
54'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 2:0. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
54'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke.
52'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Toon Raemaekers mit einem langen Ball.
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51'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Bouchouari.
51'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Sidny Cabral (Trabzonspor).
50'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Wagner Pina (Trabzonspor).
45'
Wechsel Trabzonspor. Aral Simsir kommt für Paul Onuachu.
45'
Wechsel Trabzonspor. Benjamin Bouchouari kommt für Ernest Muçi.
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45'
Wechsel Trabzonspor. Wagner Pina kommt für Mustafa Eskihellaç.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 1:0.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Vorbeigeschossen. Cadu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Márius Corbu.
46'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
46'
Ball abgeblockt. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke.
45'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Melih Kabasakal.
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44'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
44'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
44'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
43'
Ball pariert. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Márius Corbu.
41'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lenny Joseph.
40'
Vorbeigeschossen. Cenk Özkacar (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ernest Muçi nach einer Standardsituation.
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39'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
39'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Ferencváros Budapest. Kristoffer Zachariassen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cadu im Abseits.
37'
Ádám Nagy (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ernest Muçi (Trabzonspor).
35'
Abseits Ferencváros Budapest. Lenny Joseph spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamidele Yusuf im Abseits.
34'
Vorbeigeschossen. Ernest Muçi (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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33'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
33'
André Onana (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Sidny Cabral (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Sidny Cabral (Trabzonspor).
31'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Paul Onuachu (Trabzonspor).
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30'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
30'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olivér Nagy.
28'
Foul von Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).
28'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Dénes Dibusz.
26'
Ball pariert. Ernest Muçi (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Noah Saviolo.
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26'
Ball pariert. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit einer Flanke.
25'
Ball abgeblockt. Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Nagy.
22'
Ball pariert. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Cadu.
21'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
20'
Ball pariert. Noah Saviolo (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor ist 1:0. Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Ádám Nagy mit einer Flanke.
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17'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
17'
Ball pariert. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Callum O'Dowda.
17'
Handspiel von Paul Onuachu (Trabzonspor).
16'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bamidele Yusuf.
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
14'
Stefan Savic (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte.
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13'
Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) sieht die Rote Karte.
12'
Foul von Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor).
12'
Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
8'
Ball abgeblockt. Noah Saviolo (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Muçi mit einer Flanke.
7'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Olivér Nagy.
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7'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Olivér Nagy.
5'
Foul von Stefan Savic (Trabzonspor).
5'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Olivér Nagy (Ferencváros Budapest).
2'
Foul von Paul Onuachu (Trabzonspor).
2'
Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
1'
Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und Trabzonspor.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.