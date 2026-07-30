Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 2:2.
93'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Ruud Nijstad.
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91'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nathan Zohoré mit einem langen Ball.
91'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Younes Taha mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Stav Lemkin (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Younes Taha mit einer Flanke.
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88'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Cadu.
88'
Younes Taha (Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
86'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 2:2. Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
84'
Daouda Weidmann (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
83'
Abseits Twente Enschede. Younes Taha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wout Weghorst im Abseits.
82'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 2:1. Wout Weghorst (Twente Enschede) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Marko Pjaca nach einer Ecke.
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82'
Vorbeigeschossen. Marko Pjaca (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Younes Taha mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Márius Corbu.
81'
Ball abgeblockt. Marko Pjaca (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sam Lammers.
79'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
79'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
78'
Ball pariert. Nathan Zohoré (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Toon Raemaekers mit dem Kopf.
78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Nathan Zohoré kommt für Lenny Joseph.
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77'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
77'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit dem Kopf.
74'
Foul von Sam Lammers (Twente Enschede).
74'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Ferencváros Budapest. Bamidele Yusuf kommt für Callum O'Dowda.
73'
Foul von Bart van Rooij (Twente Enschede).
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73'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Twente Enschede. Lucas Vennegoor of Hesselink kommt für Sondre Ørjasæter.
72'
Wechsel Twente Enschede. Marko Pjaca kommt für Daan Rots.
72'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
70'
Vorbeigeschossen. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Younes Taha mit einer Flanke.
70'
Vorbeigeschossen. Ruud Nijstad (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stav Lemkin.
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68'
Bart van Rooij (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
67'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Gabi Kanichowsky.
67'
Ball abgeblockt. Stav Lemkin (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
66'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sam Lammers.
64'
Bart van Rooij (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
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64'
Vorbeigeschossen. Bart van Rooij (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
63'
Wechsel Twente Enschede. Younes Taha kommt für Thomas van den Belt.
63'
Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
63'
Vorbeigeschossen. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
61'
Stav Lemkin (Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
61'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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60'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Gabi Kanichowsky.
59'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Cadu.
59'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Gabi Kanichowsky.
59'
Ball abgeblockt. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
57'
Foul von Stav Lemkin (Twente Enschede).
57'
Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Thomas van den Belt (Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
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56'
Cadu (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte.
55'
Ball abgeblockt. Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bart van Rooij.
53'
Vorbeigeschossen. Sam Lammers (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Thomas van den Belt mit einer Flanke.
52'
Foul von Sam Lammers (Twente Enschede).
52'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 2:0. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen nach einem Konter.
47'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
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47'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Twente Enschede. Daouda Weidmann kommt für Aske Adelgaard.
45'
Wechsel Twente Enschede. Sam Lammers kommt für Kristian Hlynsson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 1:0.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bart van Rooij.
44'
Ball abgeblockt. Bart van Rooij (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas van den Belt mit dem Kopf.
44'
Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
39'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Zachariassen.
38'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
36'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
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36'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Philippe Rommens (Ferencváros Budapest) sieht die Rote Karte.
34'
VAR Entscheidung: Karte geändert Philippe Rommens (Ferencváros Budapest).
33'
Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Philippe Rommens (Ferencváros Budapest).
32'
Ball abgeblockt. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas van den Belt.
31'
Vorbeigeschossen. Aske Adelgaard (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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28'
Wout Weghorst (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
28'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
25'
Foul von Stav Lemkin (Twente Enschede).
25'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Wout Weghorst (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
22'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede ist 1:0. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
20'
Thomas van den Belt verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
20'
Elfmeter für Ferencváros Budapest. Kristoffer Zachariassen wurde im Strafraum gefoult.
17'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Ramiz Zerrouki.
12'
Thomas van den Belt (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
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10'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
10'
Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Daan Rots (Twente Enschede).
4'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Handspiel von Daan Rots (Twente Enschede).
2'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
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1'
Foul von Stav Lemkin (Twente Enschede).
1'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und Twente Enschede.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.