Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 3:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 3:0.
91'
Zsombor Gruber (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
91'
Foul von Marius Corbu (Ferencváros Budapest).
91'
Dragan Kokanovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Zsombor Gruber.
89'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Dénes Dibusz.
89'
Ball pariert. Milutin Vidosavljevic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Stefan Mitrovic.
88'
Naby Keïta (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Naby Keïta (Ferencváros Budapest).
88'
Milan Kolarevic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Edgar Sevikyan (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Lazar Peranovic (FK Vojvodina).
87'
Foul von Elton Acolatse (Ferencváros Budapest).
87'
Lazar Nikolic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel FK Vojvodina. Lazar Peranovic kommt für Ifet Djakovac.
84'
Vorbeigeschossen. Elton Acolatse (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Edgar Sevikyan mit einer Flanke.
82'
Wechsel Ferencváros Budapest. Olivér Nagy kommt für Attila Osváth.
81'
Ifet Djakovac (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte.
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81'
Naby Keïta (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Stefan Mitrovic (FK Vojvodina).
80'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
79'
Vorbeigeschossen. Edgar Sevikyan (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
78'
Edgar Sevikyan (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Milan Kolarevic (FK Vojvodina).
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76'
Wechsel FK Vojvodina. Milan Kolarevic kommt für Petar Sukacev.
76'
Wechsel FK Vojvodina. Stefan Mitrovic kommt für Lazar Randjelovic.
74'
Wechsel Ferencváros Budapest. Edgar Sevikyan kommt für Lenny Joseph.
74'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Kristoffer Zachariassen.
71'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 3:0. Zsombor Gruber (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Cadu.
68'
Cadu (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
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68'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Petar Sukacev (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ifet Djakovac.
65'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
64'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
64'
Petar Sukacev (FK Vojvodina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Abseits Ferencváros Budapest. Marius Corbu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lenny Joseph im Abseits.
61'
Wechsel Ferencváros Budapest. Elton Acolatse kommt für Gabi Kanichowsky.
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61'
Wechsel Ferencváros Budapest. Zsombor Gruber kommt für Bamidele Yusuf.
60'
Wechsel FK Vojvodina. Milutin Vidosavljevic kommt für Dejan Zukic.
60'
Wechsel FK Vojvodina. Dragan Kokanovic kommt für Aleksa Vukanovic.
59'
Ball pariert. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksa Vukanovic.
57'
Foul von Marius Corbu (Ferencváros Budapest).
57'
Ifet Djakovac (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
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57'
Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
57'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
55'
Ball abgeblockt. Petar Sukacev (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ifet Djakovac mit einem Steilpass.
54'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
54'
Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Abseits Ferencváros Budapest. Attila Osváth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lenny Joseph im Abseits.
54'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke.
51'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Lazar Randjelovic.
51'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Njegos Petrovic.
51'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Ifet Djakovac.
51'
Ball abgeblockt. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lenny Joseph.
49'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
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49'
Petar Sukacev (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
43'
Ifet Djakovac (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
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38'
Abseits Ferencváros Budapest. Marius Corbu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamidele Yusuf im Abseits.
37'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Ifet Djakovac.
35'
Abseits FK Vojvodina. Njegos Petrovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petar Sukacev im Abseits.
34'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 2:0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Cadu.
33'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
32'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
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29'
Abseits Ferencváros Budapest. Marius Corbu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamidele Yusuf im Abseits.
27'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina ist 1:0. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
26'
Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
25'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabi Kanichowsky mit einer Flanke.
23'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Barros.
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22'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit einer Flanke.
22'
Ball pariert. Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cadu.
21'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dejan Zukic.
19'
Foul von Naby Keïta (Ferencváros Budapest).
19'
Dejan Zukic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
18'
Lucas Barros (FK Vojvodina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Abseits Ferencváros Budapest. Toon Raemaekers spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabi Kanichowsky im Abseits.
16'
Ball abgeblockt. Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Naby Keïta.
12'
Abseits Ferencváros Budapest. Naby Keïta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristoffer Zachariassen im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bamidele Yusuf mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
9'
Kornél Szucs (FK Vojvodina) sieht die Rote Karte.
9'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Kornél Szucs (FK Vojvodina).
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6'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
4'
Foul von Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina).
4'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lazar Randjelovic.
2'
Vorbeigeschossen. Mariano Gómez (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Marius Corbu mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
2'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ferencváros Budapest und FK Vojvodina.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.