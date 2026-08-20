Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:3.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:3.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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84'
Wechsel RSC Anderlecht. Adriano Bertaccini kommt für Danylo Sikan.
84'
Wechsel RSC Anderlecht. Noa Cobiella kommt für Enric Llansana.
74'
Wechsel RSC Anderlecht. Marten Winkler kommt für Ali Maamar.
73'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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72'
Wechsel Kairat Almaty. Lev Kurgin kommt für Luís Mata.
72'
Wechsel Kairat Almaty. Adilet Sadybekov kommt für Jaakko Oksanen.
64'
Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Joshua-Williame Nga Kana.
60'
Wechsel Kairat Almaty. Azamat Tuyakbayev kommt für Marc Gual.
60'
Wechsel Kairat Almaty. Ismail Bekbolat kommt für Edmilson.
51'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Ali Maamar (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel RSC Anderlecht. Tristan Degreef kommt für Mihajlo Cvetkovic.
45'
Wechsel Kairat Almaty. Olzhas Baybek kommt für Aleksandr Mrynskiy.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:3.
46'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:3. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lukás Ambros.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
38'
Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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24'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:2. Lukás Ambros (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
21'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
0 : 1
Pech für Kairat Almaty - Eigentor von Jaakko Oksanen! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kairat Almaty und RSC Anderlecht.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.