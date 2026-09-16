Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Dinamo Zagreb ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Dinamo Zagreb ist 0:0.
91'
Vorbeigeschossen. Iker Almena (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niko Galesic.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
88'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
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88'
Niko Galesic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josip Misic (Dinamo Zagreb).
86'
Ball abgeblockt. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Vítor.
82'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Idan Nachmias kommt für Matan Baltaxa.
82'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Ofir Davidzada kommt für Pedro Amador.
82'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
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82'
Iker Almena (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
80'
Smail Prevljak (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Smail Prevljak (Dinamo Zagreb).
78'
Wechsel Dinamo Zagreb. Iker Almena kommt für Mateo Lisica.
78'
Wechsel Dinamo Zagreb. Kirill Kravtsov kommt für Luka Stojkovic.
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78'
Matan Baltaxa (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Smail Prevljak (Dinamo Zagreb).
75'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Muhammad Abu Rumi kommt für Javon East.
75'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Mohammad Kna'an kommt für Amankwah Forson.
73'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Scott McKenna.
73'
Ball abgeblockt. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ball abgeblockt. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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73'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Josip Misic.
72'
Foul von Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva).
72'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Josip Misic.
69'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amir Ganah kommt für Jonas Malede.
69'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
69'
Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Wechsel Dinamo Zagreb. Luka Ivanusec kommt für Mislav Orsic.
63'
Wechsel Dinamo Zagreb. Smail Prevljak kommt für Arbër Hoxha.
63'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Matan Baltaxa.
58'
Ball abgeblockt. Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niv Yehoshua.
57'
Ball abgeblockt. Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
56'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Amankwah Forson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonas Malede im Abseits.
55'
Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
55'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
55'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
55'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Amador mit einer Flanke.
53'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
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51'
Foul von Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
51'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
49'
Miha Zajc (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Josip Misic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mislav Orsic mit dem Kopf.
47'
Ball pariert. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
46'
Ball abgeblockt. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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46'
Ball abgeblockt. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javon East.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Dinamo Zagreb ist 0:0.
49'
Vorbeigeschossen. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedro Amador nach einer Ecke.
49'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Niko Galesic.
46'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
46'
Ball pariert. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Igor Zlatanovic.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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41'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
40'
Ball abgeblockt. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guy Mizrahi mit einer Flanke.
39'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Domínguez.
36'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
34'
Das Spiel läuft wieder.
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32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
32'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
31'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).
31'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
31'
Miha Zajc (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ball abgeblockt. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guy Mizrahi.
28'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Miha Zajc mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
28'
Handspiel von Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva).
27'
Vorbeigeschossen. Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
25'
Vorbeigeschossen. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
25'
Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Zahi Ahmed nach einem Konter.
24'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
24'
Wechsel Dinamo Zagreb. Miha Zajc kommt für Lukas Kacavenda aufgrund einer Verletzung.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
17'
Matan Baltaxa (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Mateo Lisica (Dinamo Zagreb).
13'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Mateo Lisica (Dinamo Zagreb).
12'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mislav Orsic mit einem langen Ball nach einem Konter.
10'
Foul von Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
10'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
8'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
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5'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
4'
Ball abgeblockt. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateo Lisica mit einer Flanke.
3'
Abseits Dinamo Zagreb. Niko Galesic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mateo Lisica im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Be'er Sheva und Dinamo Zagreb.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.