Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta ist 0:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta ist 0:2.
94'
Vorbeigeschossen. Borja González (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Zisis Karachalios.
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93'
Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
93'
Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
VAR Entscheidung: Kein Tor Hapoel Be'er Sheva 0-2 OFI Kreta.
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92'
Wechsel OFI Kreta. Borja González kommt für Thanasis Androutsos.
91'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Theodosoulakis kommt für Thiago Nuss.
91'
Wechsel OFI Kreta. Georgios Kanellopoulos kommt für Andreas Bouchalakis.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Thanasis Androutsos (OFI Kreta) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
89'
Abseits OFI Kreta. Kresimir Krizmanic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thiago Nuss im Abseits.
89'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
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88'
Ball abgeblockt. Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niv Yehoshua mit einem langen Ball.
87'
Foul von Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva).
87'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Thiago Nuss (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
84'
Vorbeigeschossen. Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andreas Bouchalakis nach einem Konter.
83'
Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
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83'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammad Kna'an.
81'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Thiago Nuss.
80'
Wechsel OFI Kreta. Zisis Karachalios kommt für Kenan Kodro.
79'
Ball pariert. Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
77'
Ball pariert. Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Amador.
76'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Pedro Amador kommt für Matan Baltaxa.
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75'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Javon East kommt für Jonas Malede.
73'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Ofir Marciano.
73'
Ball pariert. Thanasis Androutsos (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kenan Kodro.
71'
Vorbeigeschossen. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Guy Mizrahi mit einer Flanke.
70'
Matan Baltaxa (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
69'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Mohammad Kna'an kommt für Amankwah Forson.
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69'
Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
69'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Andreas Bouchalakis (OFI Kreta).
67'
Vorbeigeschossen. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zahi Ahmed nach einer Ecke.
67'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Kodro.
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66'
Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
65'
Ball abgeblockt. Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amir Ganah.
64'
Wechsel OFI Kreta. Aitor Cantalapiedra kommt für Taxiarchis Fountas aufgrund einer Verletzung.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Taxiarchis Fountas (OFI Kreta).
62'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amir Ganah kommt für Muhammad Abu Rumi.
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62'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Igor Zlatanovic kommt für Adrián Ugarriza.
61'
Abseits OFI Kreta. Andreas Bouchalakis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thiago Nuss im Abseits.
61'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Dickmann.
58'
Ball abgeblockt. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta ist 0:2. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) trifft mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, oben rechts. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou nach einer Standardsituation.
55'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
55'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
54'
Foul von Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva).
54'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
52'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
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49'
Ball abgeblockt. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Dickmann.
48'
Vorbeigeschossen. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Malede mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta ist 0:1.
47'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta ist 0:1. Achilleas Poungouras (OFI Kreta) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Standardsituation.
47'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
47'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva).
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46'
Andreas Bouchalakis (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
42'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amankwah Forson mit einer Flanke.
41'
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Thanasis Androutsos (OFI Kreta).
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40'
Handspiel von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
40'
Vorbeigeschossen. Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Niv Yehoshua mit einer Flanke.
38'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dimitrios Nikolaou (OFI Kreta).
34'
Matan Baltaxa (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
33'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Idan Nachmias.
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31'
Vorbeigeschossen. Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matan Baltaxa nach einem Konter.
29'
Vorbeigeschossen. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
27'
Vorbeigeschossen. Thanasis Androutsos (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Dickmann mit einer Flanke.
26'
Foul von Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva).
26'
Achilleas Poungouras (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
26'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Lorenzo Dickmann.
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26'
Foul von Matan Baltaxa (Hapoel Be'er Sheva).
26'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Idan Nachmias (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta).
21'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
21'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta).
19'
Vorbeigeschossen. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amankwah Forson.
17'
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
12'
Vorbeigeschossen. Thiago Nuss (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
12'
Ball abgeblockt. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matan Baltaxa.
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11'
Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
9'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thiago Nuss (OFI Kreta).
3'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
3'
Andreas Bouchalakis (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.