Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1.
46'
Vorbeigeschossen. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jesús Imaz mit einem langen Ball.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
43'
Ball pariert. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Taras Romanczuk.
42'
Vorbeigeschossen. Vahid Selimovic (Iberia 1999) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zviad Natchkebia mit einer Flanke nach einer Ecke.
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42'
Ecke Iberia 1999. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Montóia.
41'
Ball abgeblockt. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Ball abgeblockt. Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikoloz Dadiani.
39'
Ecke Iberia 1999. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Montóia.
38'
Ecke Iberia 1999. Die Ecke wurde verursacht von Norbert Wojtuszek.
37'
Stephen Ende (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Stephen Ende (Iberia 1999).
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37'
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts.
33'
Vorbeigeschossen. Stephen Ende (Iberia 1999) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
33'
Ball abgeblockt. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bakar Kardava.
31'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und Jagiellonia Bialystok SSA ist 0:1. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
30'
Giorgi Kobuladze verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
27'
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA).
25'
Vorbeigeschossen. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nik Prelec.
24'
Vorbeigeschossen. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nikoloz Dadiani.
23'
Ball abgeblockt. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bakar Kardava.
22'
Foul von Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).
22'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Bernardo Vital spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nik Prelec im Abseits.
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9'
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA).
7'
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA).
5'
Vorbeigeschossen. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kajetan Szmyt nach einem Konter.
5'
Ball pariert. Bakar Kardava (Iberia 1999) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jemali-Giorgi Jinjolava mit einer Flanke.
4'
Bakar Kardava (Iberia 1999) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA).
3'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kobuladze.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Iberia 1999 und Jagiellonia Bialystok SSA.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.