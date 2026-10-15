Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 3:1.
93'
Handspiel von Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia).
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92'
Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok SSA).
89'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok SSA).
88'
Vorbeigeschossen. Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
88'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Yuki Kobayashi.
87'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Rodrigo Conceição spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeremy Agbonifo im Abseits.
87'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
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86'
Ball abgeblockt. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandar Cirkovic.
86'
Foul von Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia).
86'
Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
85'
Vorbeigeschossen. Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Balanta.
84'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte.
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84'
Benny (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
83'
Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
83'
Ball abgeblockt. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandar Cirkovic.
81'
Foul von Juan Balanta (FC Ararat-Armenia).
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81'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Sergio Lozano kommt für Taras Romanczuk.
79'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Aleksandar Cirkovic kommt für Kajetan Szmyt.
79'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
79'
Vorbeigeschossen. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Anders Klynge mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
78'
Foul von Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia).
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78'
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
76'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Arayik Eloyan kommt für Sandro Lima.
76'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Franca kommt für Artur Serobyan.
76'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
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74'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Ararat-Armenia).
74'
Ball abgeblockt. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taras Romanczuk mit einem langen Ball.
72'
Ball pariert. Benny (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
71'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sandro Lima.
70'
Ball abgeblockt. Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
69'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Anders Klynge spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeremy Agbonifo im Abseits.
68'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Eryk Kozlowski kommt für Jesús Imaz.
68'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Dusan Stojinovic kommt für Kamil Józwiak.
68'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan kommt für Luís Felipe.
68'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Benny kommt für Alwyn Tera.
67'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bruno Wilson.
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66'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jeremy Agbonifo kommt für Ousmane Sow.
65'
Maxence Carlier (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
63'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA).
63'
Ball pariert. Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
61'
Vorbeigeschossen. Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
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58'
Vorbeigeschossen. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
57'
Alwyn Tera (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Foul von Alwyn Tera (FC Ararat-Armenia).
56'
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
53'
Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
51'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 3:1. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jesús Imaz.
51'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan mit einem langen Ball.
50'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Rodrigo Conceição.
50'
Ball pariert. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jesús Imaz.
49'
Handspiel von Sandro Lima (FC Ararat-Armenia).
48'
Foul von Maxence Carlier (FC Ararat-Armenia).
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48'
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia).
47'
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
46'
Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 2:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Sandro Lima (FC Ararat-Armenia).
45'
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
42'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen (Jagiellonia Bialystok SSA).
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42'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Bravim (FC Ararat-Armenia).
38'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 2:1. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Anders Klynge.
37'
Foul von Luís Felipe (FC Ararat-Armenia).
37'
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
35'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Kajetan Szmyt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Sow im Abseits.
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33'
Vorbeigeschossen. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Anders Klynge mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Oliveira.
32'
Foul von Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia).
32'
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia).
30'
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok SSA).
25'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
24'
Foul von Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA).
24'
Alwyn Tera (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
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23'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
22'
Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen (Jagiellonia Bialystok SSA).
21'
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Juan Balanta (FC Ararat-Armenia).
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20'
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte.
20'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Bernardo Vital spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kamil Józwiak im Abseits.
20'
Ball pariert. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
17'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan kommt für Zidane Banjaqui aufgrund einer Verletzung.
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 1:1. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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13'
Ball pariert. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jesús Imaz.
13'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Rodrigo Conceição spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kamil Józwiak im Abseits.
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia ist 0:1. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Maxence Carlier mit einem Steilpass.
10'
Vorbeigeschossen. Alwyn Tera (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zidane Banjaqui mit einem langen Ball nach einem Konter.
9'
Vorbeigeschossen. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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8'
Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
6'
Foul von Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia).
6'
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
5'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA).
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4'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Yuki Kobayashi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kajetan Szmyt im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und FC Ararat-Armenia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.