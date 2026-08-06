Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 2:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 2:1.
92'
Nicolas Raskin (Glasgow Rangers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Yuki Kobayashi (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Wechsel Glasgow Rangers. Lawrence Shankland kommt für Ross McCrorie.
80'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Youssuf Sylla kommt für Nik Prelec.
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80'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Dawid Drachal kommt für Jesús Imaz.
76'
Wechsel Glasgow Rangers. Vanja Dragojevic kommt für Thelo Aasgaard.
65'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Anders Klynge kommt für Sergio Lozano.
65'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jeremy Agbonifo kommt für Rodrigo Conceição.
45'
Wechsel Glasgow Rangers. Findlay Curtis kommt für Daisuke Yokota.
45'
Wechsel Glasgow Rangers. Nicolas Raskin kommt für Dan Neil.
45'
Wechsel Glasgow Rangers. Cameron Devlin kommt für Tochi Chukwuani.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
34'
Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 2:1. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
13'
1 : 1
Pech für Glasgow Rangers - Eigentor von Emmanuel Fernandez! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
5'
Tuur Rommens (Glasgow Rangers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
0 : 1
Pech für Jagiellonia Bialystok SSA - Eigentor von Guilherme Montóia! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und Glasgow Rangers.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.