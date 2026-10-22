Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:3.
93'
Ball abgeblockt. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jayden Onia-Seke mit einer Flanke.
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93'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Montóia.
92'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Bernardo Vital spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jesús Imaz im Abseits.
91'
Foul von Kaïs Barry (RSC Anderlecht).
91'
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Ball abgeblockt. Kaïs Barry (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA).
89'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
86'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
85'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
82'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
82'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jesús Imaz kommt für Nik Prelec.
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82'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Marten Winkler.
81'
Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
81'
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:3. Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Enric Llansana.
79'
Foul von Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
79'
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Wechsel RSC Anderlecht. Adriano Bertaccini kommt für Mihajlo Cvetkovic.
78'
Wechsel RSC Anderlecht. Marco Kana kommt für Mario Stroeykens.
78'
Foul von Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht).
78'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Taras Romanczuk kommt für Anders Klynge.
77'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
77'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Kaïs Barry.
75'
Ball abgeblockt. Aleksandar Cirkovic (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nik Prelec.
72'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:2. Marten Winkler (RSC Anderlecht) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Enric Llansana.
72'
Vorbeigeschossen. Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mario Stroeykens.
71'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
71'
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
68'
Colin Coosemans (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA).
67'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
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66'
Foul von Marten Winkler (RSC Anderlecht).
66'
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel RSC Anderlecht. Jayden Onia-Seke kommt für Tristan Degreef.
65'
Wechsel RSC Anderlecht. Enric Llansana kommt für Lukás Ambros.
65'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Aleksandar Cirkovic kommt für Kajetan Szmyt.
65'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jeremy Agbonifo kommt für Kamil Józwiak.
64'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
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64'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Sow.
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
59'
Vorbeigeschossen. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Stroeykens.
57'
Vorbeigeschossen. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ousmane Sow.
55'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Colin Coosemans.
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55'
Vorbeigeschossen. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Bernardo Vital mit einer Flanke.
53'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
51'
Handspiel von Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht).
50'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
50'
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA).
46'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
46'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Ousmane Sow kommt für Hampus Finndell.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:1.
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47'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Léo Pétrot (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA).
43'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
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43'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA).
40'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
40'
Ball pariert. Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Conceição.
39'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Giulian Biancone.
39'
Ball abgeblockt. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hampus Finndell.
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37'
Ball pariert. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros.
36'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok SSA).
33'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Guilherme Montóia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hampus Finndell im Abseits.
32'
Foul von Kaïs Barry (RSC Anderlecht).
32'
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
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31'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
31'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
28'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Montóia.
24'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
24'
Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Ball pariert. Kaïs Barry (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk mit einem langen Ball.
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht ist 0:1. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
21'
Ball pariert. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giulian Biancone.
19'
Ball abgeblockt. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tristan Degreef.
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA).
15'
Vorbeigeschossen. Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Thelo Aasgaard.
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12'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
12'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
11'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
9'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Léo Pétrot.
8'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
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8'
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Lukás Ambros (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk mit einer Flanke.
3'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
2'
Foul von Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA).
2'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Jagiellonia Bialystok SSA und RSC Anderlecht.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.