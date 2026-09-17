Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel NEC Nijmegen. Jamiro Monteiro kommt für Almugera Kabar.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und NEC Nijmegen ist 3:0.
47'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
47'
Dennis Geiger (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Vorbeigeschossen. Almugera Kabar (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
42'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
41'
Abseits Juventus Turin. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nick Woltemade im Abseits.
37'
Ball pariert. Ayodele Thomas (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Dennis Geiger.
36'
Almugera Kabar (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
35'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und NEC Nijmegen ist 3:0. Nick Woltemade (Juventus Turin) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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34'
Almugera Kabar verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
34'
Elfmeter für Juventus Turin. Nico González wurde im Strafraum gefoult.
33'
Foul von Almugera Kabar (NEC Nijmegen).
33'
Nico González (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Wechsel NEC Nijmegen. Dennis Geiger kommt für Clement Bischoff aufgrund einer Verletzung.
32'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
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29'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen (NEC Nijmegen).
27'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
24'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und NEC Nijmegen ist 2:0. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Weston McKennie.
23'
Ball pariert. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
23'
Ball abgeblockt. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Kalulu.
21'
Foul von Almugera Kabar (NEC Nijmegen).
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21'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
18'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
18'
Nico González (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einem Steilpass.
14'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
14'
Federico Gatti (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
13'
Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
11'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und NEC Nijmegen ist 1:0. Nico González (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Kamil Grabara mit einem Steilpass.
7'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
7'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tjaronn Chery.
3'
Nikolas Polster (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
2'
Foul von Almugera Kabar (NEC Nijmegen).
2'
Zeki Çelik (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und NEC Nijmegen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.