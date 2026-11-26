Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 4:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 4:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Lloyd Kelly.
87'
Ball pariert. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jure Balkovec mit einer Flanke.
86'
Wechsel Juventus Turin. Randal Kolo Muani kommt für Francisco Conceição.
83'
Vorbeigeschossen. Lloyd Kelly (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Neto.
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81'
Jure Balkovec (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Francisco Conceição (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Jure Balkovec (Omonia Nikosia).
79'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Federico Gatti.
79'
Ball abgeblockt. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luuk Brouwers.
78'
Abseits Juventus Turin. Nick Woltemade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francisco Conceição im Abseits.
77'
Vorbeigeschossen. Pape Matar Sarr (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nick Woltemade.
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75'
Vorbeigeschossen. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Loïs Diony.
73'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 4:1. Jérémie Boga (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
70'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
70'
Luuk Brouwers (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Omonia Nikosia. Angelos Neophytou kommt für Muamer Tankovic.
68'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 3:1. Francisco Conceição (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
68'
Ball pariert. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Weston McKennie.
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67'
Vorbeigeschossen. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
66'
Wechsel Juventus Turin. Weston McKennie kommt für Jhon Lucumí.
66'
Wechsel Juventus Turin. Nick Woltemade kommt für Jeff Ekhator.
66'
Wechsel Juventus Turin. Teun Koopmeiners kommt für Douglas Luiz.
65'
Vorbeigeschossen. Jeff Ekhator (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
65'
Francisco Conceição (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Jure Balkovec (Omonia Nikosia).
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64'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
64'
Ewandro (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Omonia Nikosia. Jure Balkovec kommt für Loïc Négo.
59'
Wechsel Omonia Nikosia. Luuk Brouwers kommt für Panagiotis Andreou.
58'
Vorbeigeschossen. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jérémie Boga.
56'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loïs Diony (Omonia Nikosia).
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53'
Vorbeigeschossen. Jérémie Boga (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
53'
Ball abgeblockt. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Matar Sarr.
52'
Vorbeigeschossen. Jérémie Boga (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
49'
Vorbeigeschossen. Jérémie Boga (Juventus Turin) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
47'
Vorbeigeschossen. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
47'
Ball pariert. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jeff Ekhator.
46'
Vorbeigeschossen. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Loïs Diony.
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45'
Wechsel Omonia Nikosia. Ewandro kommt für Florin Tanase.
45'
Wechsel Juventus Turin. Zeki Çelik kommt für Juan Cabal.
45'
Wechsel Omonia Nikosia. Loïs Diony kommt für Andronikos Kakoullis.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 2:1.
48'
Vorbeigeschossen. Jeff Ekhator (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jérémie Boga.
47'
Ball pariert. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
46'
Handspiel von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Lloyd Kelly (Juventus Turin).
45'
Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball pariert. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francisco Conceição.
43'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 2:1. Jeff Ekhator (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Francisco Conceição.
42'
Ball abgeblockt. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Francisco Conceição.
40'
Ball abgeblockt. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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38'
Ball pariert. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Muamer Tankovic.
37'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 1:1. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Francisco Conceição.
36'
Ball abgeblockt. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Cabal mit einer Flanke.
35'
Vorbeigeschossen. Lubomír Satka (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jean-Kévin Duverne nach einer Standardsituation.
34'
Jhon Lucumí (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Jhon Lucumí (Juventus Turin).
34'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Vorbeigeschossen. Florin Tanase (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jean-Kévin Duverne.
29'
Ball abgeblockt. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jaden Montnor.
27'
Ball pariert. Mateo Maric (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Muamer Tankovic.
26'
Ball pariert. Juan Cabal (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pape Matar Sarr.
26'
Ball abgeblockt. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Matar Sarr.
23'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
23'
Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thomas Kaminski (Omonia Nikosia).
20'
Foul von Jhon Lucumí (Juventus Turin).
20'
Thomas Kaminski (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kaminski.
19'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Senou Coulibaly.
15'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia ist 0:1. Lubomír Satka (Omonia Nikosia) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Muamer Tankovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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15'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Jhon Lucumí.
11'
Abseits Juventus Turin. Lloyd Kelly spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeff Ekhator im Abseits.
10'
Florin Tanase (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Federico Gatti (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Florin Tanase (Omonia Nikosia).
8'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Senou Coulibaly.
5'
Ball abgeblockt. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Panagiotis Andreou.
Werbung
4'
Foul von Jérémie Boga (Juventus Turin).
4'
Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
3'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Lubomír Satka.
1'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und Omonia Nikosia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.