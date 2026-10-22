Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 2:2.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 2:2.
97'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Issa Soumaré.
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96'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit dem Kopf.
96'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
94'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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93'
Abseits Juventus Turin. Teun Koopmeiners spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nick Woltemade im Abseits.
92'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Sebastian Szymanski (Stade Rennes).
91'
Wechsel Juventus Turin. Kerim Alajbegovic kommt für Andrea Cambiaso.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
VAR Entscheidung: Kein Tor Juventus Turin 2-2 Stade Rennes.
88'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jhon Lucumí (Juventus Turin) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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88'
Abseits Juventus Turin. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jhon Lucumí im Abseits.
88'
Vorbeigeschossen. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
87'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
83'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
83'
Issa Soumaré (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
81'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Mousa Al Tamari.
81'
Wechsel Stade Rennes. Issa Soumaré kommt für Boulaye Dia.
81'
Wechsel Stade Rennes. Sebastian Szymanski kommt für Adrien Thomasson.
80'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Randal Kolo Muani.
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80'
Wechsel Juventus Turin. Jhon Lucumí kommt für Lloyd Kelly.
75'
Vorbeigeschossen. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
75'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Weston McKennie mit einer Flanke.
74'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
73'
Vorbeigeschossen. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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73'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke.
72'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lloyd Kelly.
71'
Ball pariert. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico González.
71'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
71'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Weston McKennie.
70'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
70'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Ball abgeblockt. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
68'
Boulaye Dia (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
67'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 2:2. Nick Woltemade (Juventus Turin) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
65'
Bryan Reynolds verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
64'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
64'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
62'
Nico González (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke.
61'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
60'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Weston McKennie (Juventus Turin).
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60'
Wechsel Juventus Turin. Nico González kommt für Federico Gatti.
59'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
57'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
55'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
54'
Abseits Juventus Turin. Nick Woltemade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
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53'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Boulaye Dia.
52'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pierre Kalulu (Juventus Turin).
49'
Vorbeigeschossen. Pierre Kalulu (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrea Cambiaso mit einer Flanke.
45'
Wechsel Juventus Turin. Pierre Kalulu kommt für Zeki Çelik.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 1:2.
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47'
Valentin Rongier (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
46'
Ball abgeblockt. Adrien Thomasson (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
45'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 1:2. Boulaye Dia (Stade Rennes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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40'
Douglas Luiz verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
40'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
40'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
38'
Ball abgeblockt. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Thomasson.
37'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
37'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
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35'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mousa Al Tamari (Stade Rennes).
31'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
31'
Lloyd Kelly (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lloyd Kelly.
30'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit einer Flanke.
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29'
Anthony Rouault (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
24'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Weston McKennie mit einer Flanke.
22'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
22'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Brice Samba (Stade Rennes).
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19'
Federico Gatti (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Brice Samba (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
19'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
19'
Ball pariert. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke.
18'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Mahdi Camara.
16'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 1:1. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit dem Kopf.
12'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
12'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lloyd Kelly.
11'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Valentin Rongier.
8'
Ball pariert. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adrien Thomasson.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Stade Rennes ist 1:0. Zeki Çelik (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Nick Woltemade mit einem Steilpass nach einem Konter.
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4'
Vorbeigeschossen. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Weston McKennie mit dem Kopf.
1'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
1'
Bryan Reynolds (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und Stade Rennes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.