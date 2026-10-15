KKS Lech Poznan

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:4.
92'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
92'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:4. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Afonso Moreira.
Werbung
87'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moussa Diaby.
86'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
86'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Mateusz Lis.
85'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Facundo Medina.
84'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
84'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
84'
Antoni Kozubal (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman.
82'
Ball abgeblockt. Antoni Kozubal (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Equi Fernández.
80'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Malik Tillman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Afonso Moreira im Abseits.
80'
Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
79'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Pablo Rodríguez (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
76'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Afonso Moreira kommt für Patrik Schick.
75'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
75'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Lech Posen. Pablo Rodríguez kommt für Gustav Berggren.
72'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Vázquez.
Werbung
70'
Foul von Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen).
70'
Daniel Håkans (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
68'
Daniel Håkans (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
Werbung
64'
Ball pariert. Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrik Schick.
63'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Moussa Diaby spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Maza im Abseits.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Facundo Medina kommt für Miguel Gutiérrez.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Robert Andrich kommt für Aleix García.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Moussa Diaby kommt für Nathan Tella.
61'
Handspiel von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
60'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
60'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
60'
Wechsel Lech Posen. Daniel Håkans kommt für Patrik Wålemark.
60'
Wechsel Lech Posen. Yannick Agnero kommt für Mikael Ishak.
60'
Wechsel Lech Posen. Filip Jagiello kommt für Leo Bengtsson.
59'
Vorbeigeschossen. Gustav Berggren (Lech Posen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Wålemark mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Gutiérrez.
58'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einem langen Ball.
Werbung
55'
Ball pariert. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Joel Pereira.
53'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Ibrahim Maza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrik Schick im Abseits.
52'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
52'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nathan Tella.
49'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Schick.
47'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
47'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:3.
47'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Leo Bengtsson.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
43'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Michal Gurgul (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
Werbung
41'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:3. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
40'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
VAR Entscheidung: Elfmeter Bayer 04 Leverkusen.
38'
Elfmeter für Bayer 04 Leverkusen. Patrik Schick wurde im Strafraum gefoult.
38'
Mateusz Skrzypczak verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
37'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Gustav Berggren.
37'
Ball abgeblockt. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan Tella.
Werbung
36'
Abseits Lech Posen. Patrik Wålemark spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leo Bengtsson im Abseits.
36'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luis Palma.
34'
Foul von Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen).
34'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
32'
Ball pariert. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Ball pariert. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Equi Fernández.
Werbung
32'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
28'
VAR Entscheidung: Elfmeter Bayer 04 Leverkusen.
25'
Terry Yegbe verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
25'
Ball abgeblockt. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ball abgeblockt. Joel Pereira (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikael Ishak.
Werbung
24'
Vorbeigeschossen. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
22'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
22'
Antoni Kozubal (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Handspiel von Mikael Ishak (Lech Posen).
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen (Bayer 04 Leverkusen).
20'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
20'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Patrik Schick kommt für Martin Terrier aufgrund einer Verletzung.
17'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
17'
Ball abgeblockt. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
16'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Martin Terrier (Bayer 04 Leverkusen).
15'
Wechsel Lech Posen. Terry Yegbe kommt für Wojciech Monka aufgrund einer Verletzung.
13'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Lucas Vázquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martin Terrier im Abseits.
13'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wojciech Monka (Lech Posen).
11'
Vorbeigeschossen. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Wålemark nach einem Konter.
9'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
9'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Wojciech Monka.
6'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
5'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
2'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.