Der FC Thun blamiert sich in Posen bis auf die Knochen. Gegen die Polen gerät der Schweizer Meister komplett unter die Räder und verliert mit 0:7! Schon zur Pause stand es 5:0 für Lech Posen, das Thun nach Strich und Faden auseinander nahm. Damit dürfte das Rückspiel in einer Woche im Thuner Visana Stadion zu einem mehr besseren Testspiel verkommen und der Thuner Weg in Europa in der Conference League Ligaphase weitergehen.