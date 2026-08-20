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Europa League Playoff: Thun verliert 0:7 gegen Lech Posen

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Europa League

Publiziert 20. August 2026, 20:52

0:7! Thun kassiert denkwürdige Abreibung in Polen

Lech
7 – 0
Thun

Lech

Spielende

Thun

P. Wålemark

-

10

10

A. Sayyadmanesh

-

20

20

P. Wålemark

-

25

30

M. Skrzypczak

-

31

40

R. Murawski

-

45

50

D. Håkans

-

47

60

R. Gumny

-

79

70
Florian Gnägi
von
Florian Gnägi
Bevorzugte Quelle

Der FC Thun blamiert sich in Posen bis auf die Knochen. Gegen die Polen gerät der Schweizer Meister komplett unter die Räder und verliert mit 0:7! Schon zur Pause stand es 5:0 für Lech Posen, das Thun nach Strich und Faden auseinander nahm. Damit dürfte das Rückspiel in einer Woche im Thuner Visana Stadion zu einem mehr besseren Testspiel verkommen und der Thuner Weg in Europa in der Conference League Ligaphase weitergehen.

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