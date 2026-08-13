Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest ist 1:1.
93'
Wechsel Ferencváros Budapest. Kenan Kodro kommt für Lenny Joseph.
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93'
Wechsel Ferencváros Budapest. Nathan Zohoré kommt für Cadu.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Erik Prekop (KS Górnik Zabrze).
89'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Yvan Ikia Dimi kommt für Maksym Khlan.
89'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Ondrej Zmrzly kommt für Erik Janza.
88'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Márius Corbu nach einem Konter.
87'
Ball pariert. Josema (KS Górnik Zabrze) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Erik Janza mit einer Flanke.
87'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Naby Keïta.
86'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Nagy.
84'
Ball pariert. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Márius Corbu.
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82'
1 : 1
Pech für KS Górnik Zabrze - Eigentor von Michal Sácek! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest ist 1:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
82'
Ball pariert. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke.
82'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
82'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Attila Osváth mit einer Flanke.
79'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Taofeek Ismaheel kommt für Peter González.
79'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Lukás Sadílek kommt für Paulo Bernardo.
78'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
77'
Foul von Peter González (KS Górnik Zabrze).
77'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
74'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
73'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Márius Corbu.
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72'
Wechsel Ferencváros Budapest. Callum O'Dowda kommt für Bamidele Yusuf.
72'
Abseits Ferencváros Budapest. Kristoffer Zachariassen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lenny Joseph im Abseits.
71'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Attila Osváth.
70'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
69'
Ball abgeblockt. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kacper Urbanski.
68'
Foul von Michal Sácek (KS Górnik Zabrze).
68'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze).
67'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sácek.
63'
Foul von Peter González (KS Górnik Zabrze).
63'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
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60'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Cadu mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Wechsel Ferencváros Budapest. Naby Keïta kommt für Gabi Kanichowsky.
59'
Wechsel Ferencváros Budapest. Ádám Nagy kommt für Philippe Rommens.
59'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Josema.
57'
Vorbeigeschossen. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maksym Khlan.
56'
Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
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55'
Foul von Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze).
55'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball abgeblockt. Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza.
49'
Vorbeigeschossen. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Peter González mit einer Flanke.
48'
Ball pariert. Erik Janza (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kacper Urbanski.
48'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
46'
Ball abgeblockt. Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest ist 1:0.
47'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Michal Sácek.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Erik Janza (KS Górnik Zabrze).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest ist 1:0. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
44'
Philippe Rommens (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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44'
Elfmeter für KS Górnik Zabrze. Paulo Bernardo wurde im Strafraum gefoult.
44'
Philippe Rommens verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
43'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Dénes Dibusz.
43'
Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
41'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Erik Janza.
40'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Erik Janza.
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40'
Ball abgeblockt. Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
39'
Vorbeigeschossen. Cadu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bamidele Yusuf.
38'
Ball pariert. Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kacper Urbanski mit einer Flanke.
37'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
37'
Ball pariert. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Maksym Khlan.
35'
Foul von Peter González (KS Górnik Zabrze).
35'
Cadu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
32'
Ball abgeblockt. Erik Janza (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Peter González (KS Górnik Zabrze) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
30'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest).
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28'
Josema (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest).
27'
Vorbeigeschossen. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
27'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza.
26'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
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26'
Ball abgeblockt. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sácek.
23'
Vorbeigeschossen. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gabi Kanichowsky.
20'
Vorbeigeschossen. Josema (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Michal Sácek.
16'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Gómez.
16'
Vorbeigeschossen. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josema.
12'
Vorbeigeschossen. Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Bamidele Yusuf.
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9'
Ball pariert. Philippe Rommens (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
8'
Foul von Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
8'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Josema (KS Górnik Zabrze).
7'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
4'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Foul von Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze).
4'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
3'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Erik Janza mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KS Górnik Zabrze und Ferencváros Budapest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.