Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova ist 1:1.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova ist 1:1.
95'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Tudor Baluta kommt für Anzor Mekvabishvili.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 10 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Saku Heiskanen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel Kuopion PS. Saku Heiskanen kommt für Clinton Antwi.
73'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Heriberto Tavares kommt für Monday Etim.
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73'
Wechsel Kuopion PS. Arttu Heinonen kommt für Joslyn Luyeye-Lutumba.
72'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova ist 1:1. Jaime Moreno (Kuopion PS) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tommi Jyry.
68'
Adrian Rus (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für Alexandru Cicâldau.
59'
Wechsel Kuopion PS. Piotr Parzyszek kommt für Akseli Puukko.
59'
Wechsel CS Universitatea Craiova. David Matei kommt für Stefan Baiaram.
59'
Wechsel Kuopion PS. Saku Savolainen kommt für Valentín Gasc.
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59'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Assad Al Hamlawi kommt für Steven Nsimba.
59'
Wechsel Kuopion PS. Calvin Kabuye kommt für Bob Armah.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
38'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova ist 0:1. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Adrian Rus.
36'
Clinton Antwi (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kuopion PS und CS Universitatea Craiova.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.