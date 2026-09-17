Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
94'
Foul von Gasper Trdin (Levski Sofia).
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94'
Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Vorbeigeschossen. Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aldair nach einer Standardsituation.
91'
David Kusso (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
90'
Gasper Trdin (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Frans Krätzig kommt für Edmund Baidoo.
88'
Wechsel Levski Sofia. Asen Mitkov kommt für Christian Makoun.
88'
Wechsel Levski Sofia. Stivan Stoyanchov kommt für Everton Bala.
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87'
Ball abgeblockt. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Christian Makoun.
85'
Foul von Mazire Soula (Levski Sofia).
85'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Handspiel von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
83'
Vorbeigeschossen. Serginho (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maicon.
81'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
81'
Ball pariert. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
80'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von David Kusso (Levski Sofia).
80'
Ball abgeblockt. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Konaté.
77'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Armstrong Oko-Flex.
76'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Reinaldo.
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75'
Foul von David Kusso (Levski Sofia).
75'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg).
73'
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
70'
Ball abgeblockt. Maicon (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg).
69'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Karim Konaté kommt für Yorbe Vertessen.
68'
Vorbeigeschossen. Kristian Dimitrov (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Serginho mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Schmid.
67'
Ball abgeblockt. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Ball abgeblockt. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Everton Bala.
67'
Vorbeigeschossen. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Serginho mit einer Flanke.
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65'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
65'
Gasper Trdin (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Damir Redzic kommt für Sota Kitano.
61'
Ball abgeblockt. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
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60'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel Levski Sofia. David Kusso kommt für Álex Centelles.
58'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
58'
Gasper Trdin (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte.
56'
Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
55'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Schmid mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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55'
Álex Centelles (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Álex Centelles (Levski Sofia).
53'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
52'
Ball pariert. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sota Kitano mit einem langen Ball.
51'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
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51'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
50'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
49'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Ball pariert. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Kévin Boma.
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48'
Ball abgeblockt. Álex Centelles (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Makoun.
48'
Ball abgeblockt. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Centelles mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
46'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
46'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
42'
Ball abgeblockt. Álex Centelles (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reinaldo.
41'
Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
41'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Levski Sofia und FC Red Bull Salzburg ist 0:1. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
37'
Ball pariert. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dominik Schmid.
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33'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Abubakr Barry.
33'
Ball abgeblockt. Aldair (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Everton Bala.
32'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Schmid.
26'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
26'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Svetoslav Vutsov.
23'
Ball pariert. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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23'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
23'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg).
22'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abubakr Barry.
21'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
21'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Vorbeigeschossen. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Christian Makoun.
17'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
17'
Maicon (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg).
13'
Everton Bala (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Everton Bala (Levski Sofia).
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10'
Vorbeigeschossen. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Serginho mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Tim Drexler.
5'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Maicon.
4'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
1'
Foul von Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).
1'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Levski Sofia und FC Red Bull Salzburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.