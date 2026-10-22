Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:6.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:6.
93'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Gabrielsen.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
88'
Wechsel Lillestrøm SK. Henrik Melland kommt für Gustav Nyheim.
86'
Vorbeigeschossen. Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Gonçalo Guedes nach einem Konter.
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85'
Ball pariert. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
83'
Wechsel Lillestrøm SK. Gustav Nordh kommt für Thomas Lehne Olsen.
83'
Vorbeigeschossen. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ylldren Ibrahimaj mit einer Flanke.
81'
Ball abgeblockt. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eric Kitolano.
80'
0 : 6
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:6. Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Beñat Turrientes.
79'
Das Spiel läuft wieder.
77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pontus Dahlberg (Lillestrøm SK).
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77'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Pontus Dahlberg.
77'
Ball pariert. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Arsen Zakharyan mit einem Steilpass.
75'
Ball pariert. Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ylldren Ibrahimaj.
73'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
73'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Arsen Zakharyan kommt für Luka Sucic.
72'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:5. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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72'
Wechsel Lillestrøm SK. Fredrik Gulbrandsen kommt für Vá.
72'
Wechsel Lillestrøm SK. Lars Ranger kommt für Sturla Ottesen.
71'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Carlos Soler mit einem Steilpass.
68'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Sander Foss (Lillestrøm SK).
67'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
66'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Beñat Turrientes kommt für Jon Gorrotxategi.
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64'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:4. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Gonçalo Guedes nach einem Konter.
62'
Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Gustav Nyheim.
60'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
59'
Foul von Pablo Marín (Real Sociedad San Sebastián).
59'
Ruben Gabrielsen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Orri Óskarsson kommt für Mikel Oyarzabal.
58'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Pablo Marín kommt für Takefusa Kubo.
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58'
Vorbeigeschossen. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vá.
57'
Ball abgeblockt. Vá (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ylldren Ibrahimaj.
57'
Ball abgeblockt. Filip Ottosson (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Foul von Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián).
56'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Vá (Lillestrøm SK).
53'
Vorbeigeschossen. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Takefusa Kubo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
52'
Ruben Gabrielsen (Lillestrøm SK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ruben Gabrielsen (Lillestrøm SK).
51'
Ball abgeblockt. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Gabrielsen.
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50'
Elfmeter pariert! Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Jon Martín verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
48'
Elfmeter für Lillestrøm SK. Gustav Nyheim wurde im Strafraum gefoult.
47'
Foul von Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián).
47'
Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Eric Kitolano (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gustav Nyheim.
45'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Jon Pacheco kommt für Mamadou Sarr.
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45'
Wechsel Lillestrøm SK. Eric Kitolano kommt für Daniel Bassi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:3.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sergio Gómez.
42'
Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Daniel Bassi (Lillestrøm SK).
42'
Ball abgeblockt. Vá (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Bassi.
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40'
Abseits Lillestrøm SK. Thomas Lehne Olsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vá im Abseits.
38'
Vorbeigeschossen. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Bassi.
36'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK).
33'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:3. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
31'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK).
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30'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián).
30'
Sturla Ottesen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Filip Ottosson.
29'
Ball abgeblockt. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Takefusa Kubo.
27'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:2. Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
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25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián ist 0:1. Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
23'
Foul von Filip Ottosson (Lillestrøm SK).
23'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Thomas Lehne Olsen.
18'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Sergio Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gonçalo Guedes im Abseits.
13'
Foul von Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián).
13'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
4'
Ball abgeblockt. Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Bassi.
1'
Vorbeigeschossen. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Vá.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lillestrøm SK und Real Sociedad San Sebastián.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.