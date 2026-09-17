Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und SC União Torreense ist 0:2. Manu Pozo (SC União Torreense) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,.
48'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
48'
Dany Jean (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Amine Oudrhiri (SC União Torreense).
47'
Lars Ranger (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Javi Vázquez (SC União Torreense).
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46'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Elkær.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und SC União Torreense ist 0:1.
47'
Ball pariert. Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vá.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Filip Ottosson (Lillestrøm SK).
46'
Malik Abubakari (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von João Marques.
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44'
Vorbeigeschossen. Vá (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
44'
Ball abgeblockt. Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Elkær mit einer Flanke.
44'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Alfaro.
43'
Ball abgeblockt. Sander Foss (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Gabrielsen.
42'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
42'
Ball abgeblockt. Manu Pozo (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malik Abubakari mit einem langen Ball.
39'
Sander Foss (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Malik Abubakari (SC União Torreense).
39'
Foul von Yaw Paintsil (Lillestrøm SK).
39'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abseits Lillestrøm SK. Ylldren Ibrahimaj spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vá im Abseits.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Marques (SC União Torreense).
35'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Adriel.
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35'
Vorbeigeschossen. Vá (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Frederik Elkær.
32'
Foul von Gustav Nyheim (Lillestrøm SK).
32'
David Bruno (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm SK).
31'
Amine Oudrhiri (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Dany Jean (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Marques.
26'
Ball pariert. Malik Abubakari (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Javi Vázquez mit einer Flanke.
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23'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lillestrøm SK und SC União Torreense ist 0:1. Alejandro Alfaro (SC União Torreense) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von David Bruno mit einer Flanke.
22'
Vorbeigeschossen. Ruben Gabrielsen (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Frederik Elkær mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
22'
Ball pariert. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Filip Ottosson.
19'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Javi Vázquez.
16'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Manu Pozo (SC União Torreense).
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16'
Foul von Gustav Nyheim (Lillestrøm SK).
16'
Malik Abubakari (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball abgeblockt. Amine Oudrhiri (SC União Torreense) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Vázquez mit einer Flanke.
14'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Gabrielsen.
13'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Amine Oudrhiri.
11'
Ball abgeblockt. Manu Pozo (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dany Jean.
8'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von David Bruno (SC União Torreense).
7'
Vorbeigeschossen. Lars Ranger (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sander Foss.
7'
Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Amine Oudrhiri (SC União Torreense).
4'
Vorbeigeschossen. Malik Abubakari (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dany Jean.
3'
Ball pariert. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gustav Nyheim.
2'
Vorbeigeschossen. Malik Abubakari (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alejandro Alfaro mit einer Flanke.
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1'
Ball abgeblockt. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vá.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lillestrøm SK und SC União Torreense.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.