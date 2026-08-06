Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:3.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:3.
94'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Wechsel ZSKA Sofia. Léo Pereira kommt für Pastor.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:3. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Pastor.
85'
Joël Zwarts (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Wechsel ZSKA Sofia. Mohamed Brahimi kommt für Leandro Godoy.
77'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon kommt für Hélio Varela.
66'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Ioannis Pittas.
66'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Osher Davida kommt für Ido Shahar.
66'
Wechsel ZSKA Sofia. James Eto'o kommt für Bruno Jordão.
66'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Ester Sokler kommt für Sayed Abu Farhi.
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54'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Noam Ben Harush kommt für Shahar Rosen.
45'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Tyrese Asante kommt für Itay Ben Hamo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:2. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ioannis Pittas.
18'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia ist 0:1. Max Ebong (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Leandro Godoy.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Maccabi Tel Aviv und ZSKA Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.