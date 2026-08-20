Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
91'
0 : 1
Pech für Mjällby - Eigentor von Tom Pettersson! Der Spielstand zwischen Mjällby und FC Red Bull Salzburg ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
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91'
Aboubacar Camara (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Max Nielsen (Mjällby).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Mjällby. Villiam Granath spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ludvig Tidstrand im Abseits.
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90'
Wechsel Mjällby. Ludvig Tidstrand kommt für Jeppe Kjær.
88'
Ball abgeblockt. Maurits Kjærgaard (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ball abgeblockt. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ball abgeblockt. Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig.
86'
Ball pariert. Jacob Bergström (Mjällby) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mads Enggård.
85'
Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Mads Enggård (Mjällby).
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84'
Wechsel Mjällby. Mads Enggård kommt für Viktor Gustafson.
83'
Vorbeigeschossen. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
83'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Jeppe Kjær.
81'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Umut Tohumcu kommt für Edmund Baidoo.
80'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig mit einer Flanke.
79'
Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Tom Pettersson (Mjällby).
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78'
Vorbeigeschossen. Tony Miettinen (Mjällby) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tom Pettersson mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
77'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
77'
Max Nielsen (Mjällby) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Aboubacar Camara kommt für Damir Redzic.
74'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Sota Kitano kommt für Haris Tabakovic.
73'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Tony Miettinen.
73'
Ball abgeblockt. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Konaté.
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70'
Wechsel Mjällby. Villiam Granath kommt für Olle Lindberg.
70'
Wechsel Mjällby. Ian Hoffmann kommt für Áki Samuelsen.
70'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
70'
Vorbeigeschossen. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic mit einer Flanke.
67'
Vorbeigeschossen. Olle Lindberg (Mjällby) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Max Nielsen.
66'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
66'
Áki Samuelsen (Mjällby) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Robin Wallinder.
65'
Ball pariert. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edmund Baidoo mit einer Flanke.
61'
Vorbeigeschossen. Abdullah Iqbal (Mjällby) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
61'
Tom Pettersson (Mjällby) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke Mjällby. Die Ecke wurde verursacht von Edmund Baidoo.
60'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Maurits Kjærgaard kommt für Bartosz Mazurek.
60'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Karim Konaté kommt für Yorbe Vertessen.
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58'
Áki Samuelsen (Mjällby) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Áki Samuelsen (Mjällby).
56'
Ball abgeblockt. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Schmid mit einer Flanke.
56'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Tony Miettinen.
53'
Vorbeigeschossen. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic mit einer Flanke.
51'
Vorbeigeschossen. Olle Lindberg (Mjällby) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Viktor Gustafson.
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50'
Vorbeigeschossen. Jeppe Kjær (Mjällby) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Olle Lindberg mit einem langen Ball nach einem Konter.
49'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Jesper Gustavsson (Mjällby).
49'
Vorbeigeschossen. Max Nielsen (Mjällby) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jacob Bergström.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und FC Red Bull Salzburg ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Max Nielsen (Mjällby).
44'
Ball abgeblockt. Jeppe Kjær (Mjällby) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olle Lindberg.
44'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bartosz Mazurek.
42'
Ball abgeblockt. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ball pariert. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
40'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby).
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39'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Áki Samuelsen (Mjällby).
38'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Tom Pettersson (Mjällby).
38'
Ball abgeblockt. Tom Pettersson (Mjällby) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke.
37'
Ecke Mjällby. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Schmid.
36'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
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36'
Max Nielsen (Mjällby) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg).
35'
Tom Pettersson (Mjällby) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yorbe Vertessen mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Áki Samuelsen.
30'
Vorbeigeschossen. Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Schmid mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Abdullah Iqbal.
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29'
Ball abgeblockt. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
27'
Vorbeigeschossen. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
26'
Ball pariert. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
26'
Ball pariert. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Damir Redzic.
22'
Foul von Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg).
22'
Jeppe Kjær (Mjällby) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Abseits Mjällby. Tony Miettinen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeppe Kjær im Abseits.
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19'
Foul von Valentin Zabransky (FC Red Bull Salzburg).
19'
Jacob Bergström (Mjällby) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
16'
Abdullah Iqbal (Mjällby) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bartosz Mazurek.
10'
Ball pariert. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
7'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Olle Lindberg (Mjällby).
5'
Ball pariert. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
4'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Abubakr Barry.
3'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Max Nielsen (Mjällby).
1'
Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Tony Miettinen (Mjällby).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Mjällby und FC Red Bull Salzburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.