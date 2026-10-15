Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia ist 1:1.
95'
Ball pariert. Dennis Geiger (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Almugera Kabar.
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94'
Wechsel Levski Sofia. Álex Centelles kommt für Reinaldo.
94'
Vorbeigeschossen. Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
92'
Wechsel NEC Nijmegen. Yassin Moslih kommt für Gabriel Brás.
92'
Wechsel NEC Nijmegen. Almugera Kabar kommt für Noé Lebreton.
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91'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Svetoslav Vutsov.
91'
Ball pariert. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einem langen Ball.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
90'
Abseits NEC Nijmegen. Bryan Linssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tjaronn Chery im Abseits.
88'
Maicon (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Kevin Kers (NEC Nijmegen).
87'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
87'
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
85'
Foul von Gasper Trdin (Levski Sofia).
85'
Dennis Geiger (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Wechsel NEC Nijmegen. Dennis Geiger kommt für Clement Bischoff.
84'
Wechsel NEC Nijmegen. Willum Willumsson kommt für Dusan Tadic aufgrund einer Verletzung.
84'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
80'
Ball pariert. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mazire Soula.
79'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
79'
Kevin Kers (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
77'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Gefährliches Spiel von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
76'
Foul von Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).
76'
Gabriel Brás (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Everton Bala.
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75'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Marko Grujic.
75'
Wechsel NEC Nijmegen. Ahmetcan Kaplan kommt für Perr Schuurs.
75'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
75'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ball pariert. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
69'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
69'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).
66'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia ist 1:1. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
62'
Ball pariert. Kevin Kers (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gabriel Brás.
62'
Wechsel Levski Sofia. Gasper Trdin kommt für Mehdi El Moubarik.
62'
Wechsel Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex kommt für David Kusso.
60'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Svetoslav Vutsov.
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60'
Ball pariert. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einer Flanke.
58'
Foul von Kevin Kers (NEC Nijmegen).
58'
Christian Makoun (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
57'
Ball abgeblockt. Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noé Lebreton.
56'
Ball abgeblockt. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clement Bischoff.
56'
Ball abgeblockt. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin Kers.
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56'
Ball pariert. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
54'
Foul von Marko Grujic (Levski Sofia).
54'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Gabriel Brás (NEC Nijmegen).
52'
Marko Grujic (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
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51'
Everton Bala (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Gabriel Brás (NEC Nijmegen).
50'
Vorbeigeschossen. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Everton Bala nach einem Konter.
49'
Vorbeigeschossen. Kevin Kers (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
48'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
48'
David Kusso (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
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47'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Linssen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia ist 0:1.
47'
Foul von Everton Bala (Levski Sofia).
47'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
46'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
40'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia ist 0:1. Reinaldo (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Svetoslav Vutsov mit einem langen Ball.
31'
Vorbeigeschossen. Christian Makoun (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Serginho mit dem Kopf nach einer Ecke.
30'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Crettaz.
30'
Vorbeigeschossen. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aldair mit einer Flanke nach einem Konter.
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30'
Ball abgeblockt. Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Vorbeigeschossen. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
28'
Ball abgeblockt. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Everton Bala.
26'
Kevin Kers (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Christian Makoun (Levski Sofia).
26'
Ball abgeblockt. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mehdi El Moubarik.
24'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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24'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
24'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
23'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
17'
VAR Entscheidung: Kein Tor NEC Nijmegen 0-0 Levski Sofia.
17'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Everton Bala (Levski Sofia) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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17'
Abseits Levski Sofia. Marko Grujic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Serginho im Abseits.
16'
Foul von Perr Schuurs (NEC Nijmegen).
16'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Kevin Kers (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
13'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einer Flanke.
9'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
Werbung
5'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kevin Kers.
4'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Maicon.
3'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Christian Makoun.
3'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clement Bischoff.
2'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
2'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.