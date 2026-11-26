Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 3:1.
94'
Foul von Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen).
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94'
Gonçalo Oliveira (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Dennis Geiger (NEC Nijmegen).
93'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Kevin Kers (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Foul von Kevin Kers (NEC Nijmegen).
92'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Wechsel NEC Nijmegen. Kaj Sierhuis kommt für Noé Lebreton.
91'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball abgeblockt. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 3:1. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
88'
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Issa Soumaré (Stade Rennes).
87'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Linssen.
87'
Wechsel NEC Nijmegen. Kevin Kers kommt für Willum Willumsson.
87'
Wechsel NEC Nijmegen. Jamiro Monteiro kommt für Dusan Tadic.
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86'
Wechsel NEC Nijmegen. Dennis Geiger kommt für Tjaronn Chery.
85'
Vorbeigeschossen. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Clement Bischoff.
85'
Vorbeigeschossen. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic nach einem Konter.
83'
Willum Willumsson (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Willum Willumsson (NEC Nijmegen).
83'
Henrick Do Marcolino (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Stade Rennes. Ludovic Blas kommt für Abdelhamid Aït Boudlal.
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82'
Wechsel Stade Rennes. Henrick Do Marcolino kommt für Djaoui Cissé.
82'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Sebastian Szymanski.
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 2:1. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
78'
Elfmeter für NEC Nijmegen. Clement Bischoff wurde im Strafraum gefoult.
78'
Abdelhamid Aït Boudlal verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
77'
Ball abgeblockt. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Noé Lebreton.
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76'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Issa Soumaré nach einem Konter.
76'
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
75'
Abseits Stade Rennes. Bryan Reynolds spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mousa Al Tamari im Abseits.
73'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Djaoui Cissé.
73'
Foul von Gabriel Brás (NEC Nijmegen).
73'
Issa Soumaré (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
72'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Stade Rennes. Mousa Al Tamari kommt für Boulaye Dia.
72'
Wechsel Stade Rennes. Issa Soumaré kommt für Estéban Lepaul.
71'
Vorbeigeschossen. Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit einem langen Ball.
70'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Ahmetcan Kaplan.
70'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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69'
Vorbeigeschossen. Willum Willumsson (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic mit einer Flanke.
65'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
65'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
64'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sebastian Szymanski (Stade Rennes).
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62'
Wechsel NEC Nijmegen. Gabriel Brás kommt für Tobias Storm.
62'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Abdelhamid Aït Boudlal nach einem Konter.
60'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einem Steilpass.
59'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
59'
Ball abgeblockt. Gonçalo Oliveira (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Thomasson.
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58'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Storm.
56'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dusan Tadic mit dem Kopf.
56'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Willum Willumsson (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
55'
Ball pariert. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Aboubakar Nagida.
50'
Foul von Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen).
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50'
Boulaye Dia (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Tobias Storm (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Boulaye Dia (Stade Rennes).
48'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke.
48'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Willum Willumsson.
48'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
47'
Foul von Tjaronn Chery (NEC Nijmegen).
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47'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Willum Willumsson (NEC Nijmegen).
46'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 1:1.
47'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
46'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Djaoui Cissé.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
42'
Ball abgeblockt. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boulaye Dia.
41'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einem langen Ball.
40'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Clement Bischoff.
40'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
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40'
Gonçalo Oliveira (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
VAR Entscheidung: Tor NEC Nijmegen 1-1 Stade Rennes (Estéban Lepaul).
36'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 1:1. Adrien Thomasson (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
36'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Reynolds.
35'
Ball abgeblockt. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
34'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
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34'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Abseits Stade Rennes. Aboubakar Nagida spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estéban Lepaul im Abseits.
29'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes ist 1:0. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
29'
Ball pariert. Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Willum Willumsson.
27'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
27'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
18'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
18'
Boulaye Dia (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte.
15'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
15'
Bryan Reynolds (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Willum Willumsson (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
13'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
13'
Estéban Lepaul (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Estéban Lepaul (Stade Rennes).
9'
Vorbeigeschossen. Willum Willumsson (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Deveron Fonville mit einer Flanke.
7'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
7'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Das Spiel ist unterbrochen (NEC Nijmegen).
6'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Oliveira (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Crettaz.
5'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
3'
Vorbeigeschossen. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Linssen.
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3'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
3'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
3'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NEC Nijmegen und Stade Rennes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.