Ticker | Nottingham Forest - FC Porto | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Porto ist 1:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Porto ist 1:0.
96'
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
95'
Igor Jesus (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Victor Froholdt (FC Porto).
94'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Thiago Silva.
94'
Ball abgeblockt. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahim Sangaré.
93'
Ball abgeblockt. Jakub Kiwior (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
90'
Thiago Silva (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
William Gomes (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von William Gomes (FC Porto).
89'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
89'
Alan Varela (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Dilane Bakwa (Nottingham Forest).
87'
Jakub Kiwior (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dilane Bakwa nach einem Konter.
84'
Alan Varela (FC Porto) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Deniz Gül.
82'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
81'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
81'
Jakub Kiwior (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ola Aina (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Francisco Moura (FC Porto).
80'
Vorbeigeschossen. Seko Fofana (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jakub Kiwior nach einer Standardsituation.
78'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
78'
Deniz Gül (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Abseits Nottingham Forest. Neco Williams spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Gibbs-White im Abseits.
76'
Ball pariert. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dilane Bakwa.
72'
Wechsel Nottingham Forest. Dilane Bakwa kommt für Callum Hudson-Odoi aufgrund einer Verletzung.
72'
Wechsel Nottingham Forest. Morato kommt für Murillo aufgrund einer Verletzung.
72'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest).
69'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Murillo (Nottingham Forest).
66'
Foul von Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).
66'
Alan Varela (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Igor Jesus nach einer Ecke.
66'
Wechsel FC Porto. Deniz Gül kommt für Terem Moffi.
65'
Wechsel Nottingham Forest. Nikola Milenkovic kommt für Dan Ndoye.
65'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Thiago Silva.
65'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum Hudson-Odoi.
64'
Ball abgeblockt. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neco Williams.
63'
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Victor Froholdt (FC Porto).
61'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum Hudson-Odoi.
60'
Igor Jesus (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von William Gomes (FC Porto).
60'
Handspiel von Neco Williams (Nottingham Forest).
57'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Alan Varela.
57'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Callum Hudson-Odoi nach einem Konter.
57'
William Gomes (FC Porto) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Seko Fofana mit einer Flanke.
54'
Foul von Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
54'
Francisco Moura (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Seko Fofana (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alan Varela.
52'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von William Gomes (FC Porto).
50'
Ball pariert. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ola Aina.
49'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ball abgeblockt. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum Hudson-Odoi.
47'
Ball abgeblockt. Jakub Kiwior (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ball abgeblockt. William Gomes (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Foul von Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).
46'
William Gomes (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi kommt für Omari Hutchinson.
45'
Wechsel FC Porto. Alan Varela kommt für Borja Sainz.
45'
Wechsel FC Porto. Victor Froholdt kommt für Alberto Costa.
45'
Wechsel FC Porto. Jakub Kiwior kommt für Gabri Veiga.
45'
Wechsel FC Porto. Francisco Moura kommt für Zaidu Sanusi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Porto ist 1:0.
49'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
49'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits Nottingham Forest. Nicolás Domínguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dan Ndoye im Abseits.
47'
Vorbeigeschossen. Zaidu Sanusi (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabri Veiga.
46'
Vorbeigeschossen. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dan Ndoye mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Ola Aina (Nottingham Forest).
44'
Borja Sainz (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Omari Hutchinson (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Foul von Omari Hutchinson (Nottingham Forest).
40'
Zaidu Sanusi (FC Porto) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Igor Jesus.
37'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jair Cunha nach einer Ecke.
36'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Rosario.
36'
Alberto Costa (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Alberto Costa (FC Porto).
34'
Vorbeigeschossen. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Costa.
32'
Terem Moffi (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Terem Moffi (FC Porto).
30'
Ball pariert. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
24'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Costa.
23'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
23'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
21'
Omari Hutchinson (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
18'
Terem Moffi (FC Porto) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Omari Hutchinson (Nottingham Forest).
17'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Zaidu Sanusi.
16'
Wechsel Nottingham Forest. Igor Jesus kommt für Chris Wood aufgrund einer Verletzung.
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Chris Wood (Nottingham Forest).
15'
Vorbeigeschossen. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dan Ndoye.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Porto ist 1:0. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Neco Williams.
8'
Jan Bednarek (FC Porto) sieht die Rote Karte.
7'
VAR Entscheidung: Karte geändert Jan Bednarek (FC Porto).
7'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Chris Wood (Nottingham Forest).
5'
Foul von Jan Bednarek (FC Porto).
5'
Chris Wood (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Borja Sainz (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).
2'
Vorbeigeschossen. William Gomes (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
1'
Ball pariert. Terem Moffi (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alberto Costa mit einem Steilpass.
1'
Terem Moffi (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Nottingham Forest und FC Porto.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.