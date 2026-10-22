OFI Heraklion

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
93'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
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93'
Achilleas Poungouras (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta).
90'
Vorbeigeschossen. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleix García.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Klidman Lilo.
89'
Ball pariert. Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
88'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
88'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Miguel Gutiérrez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nathan Tella im Abseits.
87'
Borja González (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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87'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Borja González (OFI Kreta).
86'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
86'
Giannis Apostolakis (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Giannis Apostolakis (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Thanasis Androutsos.
84'
Foul von Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen).
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84'
Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball pariert. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
83'
Wechsel OFI Kreta. Thanasis Sitmalidis kommt für Thiago Nuss.
83'
Wechsel OFI Kreta. Borja González kommt für Konstantinos Kostoulas.
82'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
82'
Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
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80'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
80'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
80'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
79'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einer Flanke.
76'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
75'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
75'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
74'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Moussa Diaby kommt für Malik Tillman.
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74'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Edmond Tapsoba kommt für Lucas Vázquez.
74'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
74'
Ball abgeblockt. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García.
73'
Vorbeigeschossen. Achilleas Poungouras (OFI Kreta) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Thanasis Androutsos mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Apostolakis kommt für Andreas Bouchalakis.
72'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Theodosoulakis kommt für Aitor Cantalapiedra.
72'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Janis Blaswich.
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71'
Ball pariert. Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einer Flanke.
68'
Foul von Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen).
68'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lucas Vázquez nach einem Konter.
66'
Ball abgeblockt. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malik Tillman mit einem langen Ball.
64'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
64'
Ball abgeblockt. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Dickmann.
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64'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Nathan Tella kommt für Patrik Schick.
64'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Ibrahim Maza kommt für Jonas Hofmann.
63'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Miguel Gutiérrez kommt für Facundo Medina.
62'
Foul von Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen).
62'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel OFI Kreta. Taxiarchis Fountas kommt für Kenan Kodro.
60'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Hofmann mit einer Flanke.
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59'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
59'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Equi Fernández.
56'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
56'
Ball pariert. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Vázquez.
54'
Ball pariert. Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra.
52'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
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52'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta).
50'
Ball pariert. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
50'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Klidman Lilo.
50'
Ball pariert. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Facundo Medina mit einem langen Ball.
49'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Thanasis Androutsos.
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49'
Ball abgeblockt. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
45'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Kresimir Krizmanic.
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42'
Ball abgeblockt. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Equi Fernández.
40'
Handspiel von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
39'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
39'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Malik Tillman.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
35'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Vázquez.
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33'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
33'
Ball pariert. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
33'
Ball abgeblockt. Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malik Tillman.
33'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García.
30'
Ball pariert. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Patrik Schick.
29'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball pariert. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman mit einem Steilpass.
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28'
Vorbeigeschossen. Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
27'
Ball pariert. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Afonso Moreira.
27'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Hofmann nach einer Ecke.
27'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Kostoulas.
27'
Ball abgeblockt. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Equi Fernández.
25'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Foul von Aleix García (Bayer 04 Leverkusen).
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25'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonas Hofmann mit einer Flanke.
22'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
22'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
20'
Vorbeigeschossen. Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Klidman Lilo.
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19'
Ball pariert. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman.
18'
Janis Blaswich (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Andreas Bouchalakis (OFI Kreta).
17'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
17'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
15'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen).
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11'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
11'
Ball pariert. Thiago Nuss (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Dickmann.
9'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
9'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
8'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
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5'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OFI Kreta und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.