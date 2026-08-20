Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 3:0.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 3:0.
95'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 3:0. Lorenzo Dickmann (OFI Heraklion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dimitrios Nikolaou.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel OFI Heraklion. Dimitrios Nikolaou kommt für Konstantinos Kostoulas.
81'
Mohamed Brahimi (ZSKA Sofia) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
76'
Wechsel OFI Heraklion. Aaron Leya Iseka kommt für Thiago Nuss.
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76'
Wechsel OFI Heraklion. Georgios Kanellopoulos kommt für Thanasis Androutsos.
75'
Wechsel ZSKA Sofia. Léo Pereira kommt für Andrey Yordanov.
66'
Wechsel OFI Heraklion. Lorenzo Dickmann kommt für Andreas Bouchalakis.
66'
Wechsel OFI Heraklion. Zisis Karachalios kommt für Taxiarchis Fountas.
64'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Leandro Godoy.
56'
Wechsel ZSKA Sofia. Catalin Itu kommt für James Eto'o.
56'
Wechsel ZSKA Sofia. Mohamed Brahimi kommt für Pastor.
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54'
Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 2:0. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia ist 1:0. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OFI Heraklion und ZSKA Sofia.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.