Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 1:3.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 1:3.
95'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 1:3. Adriano Bertaccini (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
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95'
Ball pariert. Enric Llansana (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
95'
Léo Pétrot (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta).
94'
Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Colin Coosemans (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta).
92'
Abseits OFI Kreta. Nikolaos Athanasiou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Theodosoulakis im Abseits.
92'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Lukás Ambros.
91'
Abseits RSC Anderlecht. Giulian Biancone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adriano Bertaccini im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giannis Apostolakis.
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89'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
89'
Klidman Lilo (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Zisis Karachalios.
89'
Ball abgeblockt. Adriano Bertaccini (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enric Llansana.
87'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
86'
Wechsel RSC Anderlecht. Jayden Onia-Seke kommt für Marten Winkler.
86'
Wechsel RSC Anderlecht. Enric Llansana kommt für Tawfik Bentayeb.
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85'
Vorbeigeschossen. Georgios Kanellopoulos (OFI Kreta) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
85'
Wechsel OFI Kreta. Zisis Karachalios kommt für Konstantinos Kostoulas.
85'
Wechsel OFI Kreta. Thanasis Sitmalidis kommt für Thiago Nuss.
84'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Theodosoulakis kommt für Taxiarchis Fountas.
84'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Mario Stroeykens (RSC Anderlecht).
84'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Vorbeigeschossen. Adriano Bertaccini (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
79'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Christos Shielis.
78'
Foul von Marten Winkler (RSC Anderlecht).
78'
Giannis Apostolakis (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball pariert. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adriano Bertaccini mit einem Steilpass.
76'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Christos Shielis (OFI Kreta).
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76'
Wechsel OFI Kreta. Georgios Kanellopoulos kommt für Andreas Bouchalakis.
73'
Ball abgeblockt. Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Giannis Apostolakis (OFI Kreta).
71'
Wechsel RSC Anderlecht. Adriano Bertaccini kommt für Mihajlo Cvetkovic.
71'
Wechsel RSC Anderlecht. Killian Sardella kommt für Ali Maamar.
71'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
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71'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte.
69'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta).
67'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
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67'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ali Maamar (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
65'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Apostolakis kommt für Lorenzo Dickmann aufgrund einer Verletzung.
63'
Abseits OFI Kreta. Christos Shielis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Taxiarchis Fountas im Abseits.
61'
Ball pariert. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk.
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60'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giulian Biancone mit einem Steilpass.
58'
Vorbeigeschossen. Giulian Biancone (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Kostoulas.
57'
Ball abgeblockt. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tawfik Bentayeb.
56'
Foul von Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht).
56'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 1:2. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
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51'
VAR Entscheidung: Elfmeter OFI Kreta.
51'
Léo Pétrot verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
50'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Léo Pétrot.
50'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
50'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht).
45'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
43'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
43'
Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Ali Maamar (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk.
42'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Kostoulas.
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39'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 0:2. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Oleg Reabciuk.
38'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
38'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Stroeykens.
35'
Abseits OFI Kreta. Konstantinos Kostoulas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aitor Cantalapiedra im Abseits.
32'
Abseits RSC Anderlecht. Giulian Biancone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tawfik Bentayeb im Abseits.
31'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Oleg Reabciuk.
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30'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
30'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
27'
Vorbeigeschossen. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ali Maamar.
26'
Vorbeigeschossen. Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Oleg Reabciuk.
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22'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
21'
Vorbeigeschossen. Thiago Nuss (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Nikolaou mit einem langen Ball.
20'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht ist 0:1. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Mihajlo Cvetkovic.
20'
Ball pariert. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk mit einer Flanke.
18'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
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16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
13'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Kostoulas.
11'
Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta).
10'
Ball abgeblockt. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
9'
Ali Maamar (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Taxiarchis Fountas (OFI Kreta).
9'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
9'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball pariert. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thiago Nuss.
2'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marten Winkler (RSC Anderlecht).
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1'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OFI Kreta und RSC Anderlecht.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.