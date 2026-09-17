OFI Heraklion

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim ist 2:0.
93'
Vorbeigeschossen. Borja González (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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93'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Bambasé Conté.
91'
Abseits TSG Hoffenheim. Vladimír Coufal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
91'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Kostoulas.
91'
Abseits OFI Kreta. Konstantinos Kostoulas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thiago Nuss im Abseits.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Aaron Leya Iseka (OFI Kreta).
88'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
88'
Achilleas Poungouras (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Kostoulas (OFI Kreta) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Borja González mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Koki Machida.
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86'
Ball abgeblockt. Thiago Nuss (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einem langen Ball.
85'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Borja González (OFI Kreta).
84'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim ist 2:0. Georgios Kanellopoulos (OFI Kreta) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Borja González mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
82'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Wouter Burger.
80'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Aaron Leya Iseka (OFI Kreta).
80'
Wechsel OFI Kreta. Aaron Leya Iseka kommt für Kenan Kodro.
80'
Wechsel OFI Kreta. Borja González kommt für Lorenzo Dickmann.
78'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
77'
Ball pariert. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Kresimir Krizmanic.
76'
Das Spiel läuft wieder.
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75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikos Christogeorgos (OFI Kreta).
75'
Wechsel TSG Hoffenheim. Fisnik Asllani kommt für Adam Hlozek.
74'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
74'
Nikos Christogeorgos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
72'
Abseits OFI Kreta. Lorenzo Dickmann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Apostolakis im Abseits.
71'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
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71'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
71'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel OFI Kreta. Georgios Kanellopoulos kommt für Andreas Bouchalakis.
70'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Apostolakis kommt für Aitor Cantalapiedra.
67'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
67'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Daghim kommt für Mats Rots.
67'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
66'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Kresimir Krizmanic.
65'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
64'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta).
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64'
Ball abgeblockt. Andreas Bouchalakis (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Koki Machida (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
62'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tim Lemperle.
60'
Wechsel OFI Kreta. Thiago Nuss kommt für Taxiarchis Fountas.
60'
Wechsel TSG Hoffenheim. Bambasé Conté kommt für Patrick Wimmer.
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60'
Wechsel TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric kommt für Nathan De Cat.
59'
Ball abgeblockt. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
58'
Handspiel von Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim).
57'
Foul von Nathan De Cat (TSG Hoffenheim).
57'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball pariert. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan De Cat.
56'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Thanasis Androutsos (OFI Kreta).
55'
Foul von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
55'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einer Flanke.
54'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
54'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Nathan De Cat (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Nathan De Cat (TSG Hoffenheim).
53'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Koki Machida.
49'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Lemperle.
48'
Vorbeigeschossen. Mats Rots (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Patrick Wimmer.
47'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tim Lemperle mit einer Flanke.
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47'
Abseits TSG Hoffenheim. Nathan De Cat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrick Wimmer im Abseits.
45'
Wechsel TSG Hoffenheim. Koki Machida kommt für Albian Hajdari.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim ist 1:0.
47'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
47'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Vorbeigeschossen. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke.
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46'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
46'
Achilleas Poungouras (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
43'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
43'
Ball abgeblockt. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan De Cat.
43'
Das Spiel läuft wieder.
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41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thanasis Androutsos (OFI Kreta).
41'
Ball abgeblockt. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
41'
Ball abgeblockt. Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
40'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta).
39'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
39'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
37'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
35'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke.
34'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Kenan Kodro (OFI Kreta).
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30'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim ist 1:0. Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Kenan Kodro nach einem Konter.
26'
Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta).
24'
Foul von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
24'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
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23'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
21'
Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrick Wimmer.
19'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
19'
Nikos Christogeorgos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
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17'
Kenan Kodro (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Wouter Burger.
15'
Abseits TSG Hoffenheim. Patrick Wimmer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
14'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
12'
Ball pariert. Andreas Bouchalakis (OFI Kreta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Vorbeigeschossen. Aitor Cantalapiedra (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
11'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
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11'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Hlozek mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
8'
Foul von Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim).
8'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OFI Kreta und TSG Hoffenheim.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.