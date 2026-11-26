Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:4.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:4.
95'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:4. Diego Moreira (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Christian Pulisic nach einem Konter.
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94'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konstantinos Fortounis mit einer Flanke.
94'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
94'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Fikayo Tomori.
92'
Vorbeigeschossen. Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gustavo Sá mit einer Flanke.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Christian Comotto (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
90'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Fortounis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
90'
Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Diego Moreira nach einem Konter.
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89'
Vorbeigeschossen. Paschalis Toufakis (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jota Silva nach einer Ecke.
89'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nayair Tiknizyan mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ball abgeblockt. Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konstantinos Fortounis mit einer Flanke.
88'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Christian Comotto.
85'
Wechsel AC Mailand. Christian Comotto kommt für Alphadjo Cisse.
84'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
84'
Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel Olympiakos Piräus. Nayair Tiknizyan kommt für Bruno Onyemaechi.
82'
Wechsel Olympiakos Piräus. Paschalis Toufakis kommt für Panagiotis Retsos.
82'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
81'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus).
80'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
78'
Vorbeigeschossen. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Omari Hutchinson mit einer Flanke.
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77'
Abseits Olympiakos Piräus. Remo Freuler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roman Yaremchuk im Abseits.
76'
Foul von Diego Moreira (AC Mailand).
76'
Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
72'
Wechsel Olympiakos Piräus. Konstantinos Fortounis kommt für Gelson Martins.
71'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:3. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Omari Hutchinson mit einer Flanke.
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69'
Abseits AC Mailand. Ardon Jashari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrien Rabiot im Abseits.
67'
Wechsel Olympiakos Piräus. Roman Yaremchuk kommt für Armando González.
67'
Wechsel Olympiakos Piräus. Manolis Saliakas kommt für Marcus Pedersen.
67'
Wechsel AC Mailand. Filippo Terracciano kommt für Sankhoun Diawara.
66'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Sankhoun Diawara.
63'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:2. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Omari Hutchinson mit einer Flanke.
61'
Sankhoun Diawara (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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61'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte.
60'
Foul von Sankhoun Diawara (AC Mailand).
60'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Remo Freuler (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Remo Freuler (Olympiakos Piräus).
56'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:1. Omari Hutchinson (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links nach einem Konter.
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56'
Ball abgeblockt. Marcus Pedersen (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Panagiotis Retsos mit einem langen Ball.
55'
Foul von Fikayo Tomori (AC Mailand).
55'
Armando González (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
54'
Gustavo Sá (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus).
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53'
Wechsel AC Mailand. Fikayo Tomori kommt für Koni De Winter.
51'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
51'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 2:0. Jota Silva (Olympiakos Piräus) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Remo Freuler.
49'
Ball pariert. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
45'
Wechsel AC Mailand. Christian Pulisic kommt für Gonçalo Ramos.
45'
Wechsel AC Mailand. Yunus Musah kommt für Pervis Estupiñán.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 1:0.
46'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bruno Onyemaechi.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
45'
Gustavo Sá (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Abseits AC Mailand. Ardon Jashari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pervis Estupiñán im Abseits.
43'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte.
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43'
Koni De Winter (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
43'
Abseits Olympiakos Piräus. Armando González spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jota Silva im Abseits.
42'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus).
39'
Foul von Adrien Rabiot (AC Mailand).
39'
Gustavo Sá (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
35'
Foul von Adrien Rabiot (AC Mailand).
35'
Marcus Pedersen (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Pirola.
34'
Ball abgeblockt. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ardon Jashari mit einem langen Ball.
34'
Foul von Sankhoun Diawara (AC Mailand).
34'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
31'
1 : 0
Pech für AC Mailand - Eigentor von Mike Maignan! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand ist 1:0. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
31'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Gustavo Sá mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
29'
Foul von Ardon Jashari (AC Mailand).
29'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Mike Maignan (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
25'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
25'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
22'
Vorbeigeschossen. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Pirola nach einer Ecke.
22'
Ball abgeblockt. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jota Silva.
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21'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
21'
Ball pariert. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Zinedin Smajlovic.
21'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
20'
Ball pariert. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gustavo Sá.
14'
Abseits Olympiakos Piräus. Marcus Pedersen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armando González im Abseits.
12'
Ball pariert. Marcus Pedersen (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jota Silva.
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12'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
12'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus).
8'
Ball abgeblockt. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Panagiotis Retsos mit einer Flanke.
7'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
7'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
6'
Vorbeigeschossen. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
5'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Remo Freuler (Olympiakos Piräus).
5'
Vorbeigeschossen. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
3'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
2'
Vorbeigeschossen. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und AC Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.