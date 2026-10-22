Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Sparta Prag ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Sparta Prag ist 1:0.
93'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Ortega.
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93'
Ball pariert. Santiago Eneme (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
92'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Gelson Martins (Olympiakos Piräus).
92'
Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Vorbeigeschossen. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
91'
Ball abgeblockt. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Nayair Tiknizyan (Olympiakos Piräus).
90'
Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
89'
Sivert Mannsverk (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Ball abgeblockt. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Foul von Gustavo Puerta (Olympiakos Piräus).
83'
Santiago Eneme (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel Olympiakos Piräus. Gustavo Sá kommt für Chiquinho.
82'
Vorbeigeschossen. Pavel Kaderábek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
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81'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag).
81'
Abseits Olympiakos Piräus. Remo Freuler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gelson Martins im Abseits.
80'
Martin Suchomel (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
79'
Wechsel AC Sparta Prag. Pavel Kaderábek kommt für Ki-Jana Hoever.
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78'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Sparta Prag ist 1:0. Armando González (Olympiakos Piräus) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Marcus Pedersen mit einer Flanke.
77'
Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Chiquinho (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag).
76'
Vorbeigeschossen. Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes nach einem Konter.
74'
Wechsel Olympiakos Piräus. Nayair Tiknizyan kommt für Bruno Onyemaechi.
74'
Wechsel Olympiakos Piräus. Marcus Pedersen kommt für Manolis Saliakas.
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72'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Puerta mit einer Flanke.
72'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Ki-Jana Hoever.
67'
Wechsel AC Sparta Prag. Patrik Vydra kommt für Roman Macek.
67'
Wechsel AC Sparta Prag. Ebrima Singhateh kommt für Matej Jurásek.
66'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Puerta mit einer Flanke.
66'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Surovcík.
65'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Ki-Jana Hoever.
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63'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Jaroslav Zeleny.
62'
Wechsel Olympiakos Piräus. Gustavo Puerta kommt für Santiago Hezze.
62'
Wechsel Olympiakos Piräus. Armando González kommt für Roman Yaremchuk.
62'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Matej Jurásek (AC Sparta Prag).
60'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
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60'
Vorbeigeschossen. Roman Macek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
60'
Wechsel AC Sparta Prag. Jonatan Braut Brunes kommt für Matyás Vojta.
59'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Pirola.
59'
Ball abgeblockt. Roman Macek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ball pariert. Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Remo Freuler mit einer Flanke.
57'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Roman Macek.
56'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Jaroslav Zeleny.
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55'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Ki-Jana Hoever.
54'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Ki-Jana Hoever.
52'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Tobias Guddal (AC Sparta Prag).
51'
Foul von Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus).
51'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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45'
Wechsel AC Sparta Prag. Sivert Mannsverk kommt für Hugo Sochurek.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und AC Sparta Prag ist 0:0.
47'
Vorbeigeschossen. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
47'
Ball pariert. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jota Silva.
47'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Guddal.
46'
Ball abgeblockt. Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Ki-Jana Hoever (AC Sparta Prag).
44'
Vorbeigeschossen. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Santiago Eneme.
40'
Abseits Olympiakos Piräus. Santiago Hezze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jota Silva im Abseits.
38'
Roman Macek (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Roman Macek (AC Sparta Prag).
37'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Pirola.
37'
Ball abgeblockt. Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Eneme.
36'
Ball abgeblockt. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jota Silva.
36'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
35'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Martin Suchomel.
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35'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Vorbeigeschossen. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
34'
Ball abgeblockt. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chiquinho.
33'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Eneme.
31'
Ball abgeblockt. Matyás Vojta (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matej Jurásek.
29'
Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
Remo Freuler (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag).
27'
Ball abgeblockt. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke.
26'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Ki-Jana Hoever.
26'
Vorbeigeschossen. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Manolis Saliakas mit einer Flanke.
25'
Vorbeigeschossen. Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Martin Suchomel.
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24'
Vorbeigeschossen. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einem Steilpass.
19'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Santiago Eneme (AC Sparta Prag).
19'
Ball abgeblockt. Martin Suchomel (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matyás Vojta.
19'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Suchomel.
17'
Vorbeigeschossen. Matej Jurásek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
15'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Manolis Saliakas.
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14'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Matyás Vojta (AC Sparta Prag).
12'
Abseits Olympiakos Piräus. Bruno Onyemaechi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roman Yaremchuk im Abseits.
11'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
5'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Tobias Guddal (AC Sparta Prag).
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4'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
4'
Matej Jurásek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
2'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
2'
Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und AC Sparta Prag.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.