Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 2:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 2:1.
93'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
92'
Vorbeigeschossen. Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
92'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Gelson Martins nach einer Standardsituation.
91'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok SSA).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
89'
Nayair Tiknizyan (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA).
88'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Bailey.
87'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jeremy Agbonifo kommt für Rodrigo Conceição.
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86'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
86'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 2:1. Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Remo Freuler mit einer Flanke.
83'
Ball abgeblockt. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Wechsel Olympiakos Piräus. Marcus Pedersen kommt für Manolis Saliakas.
81'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Kajetan Szmyt.
81'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Youssuf Sylla.
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81'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Remo Freuler.
81'
Ball abgeblockt. Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Nayair Tiknizyan (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
77'
Wechsel Olympiakos Piräus. Gustavo Puerta kommt für Chiquinho.
77'
Wechsel Olympiakos Piräus. Leon Bailey kommt für Santiago Hezze.
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76'
Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Santiago Hezze (Olympiakos Piräus).
76'
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Sergio Lozano kommt für Nik Prelec.
75'
Foul von Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus).
75'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok SSA).
73'
Vorbeigeschossen. Chiquinho (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
72'
Vorbeigeschossen. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
72'
Vorbeigeschossen. Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
71'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Kajetan Szmyt.
71'
Ball abgeblockt. Remo Freuler (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gelson Martins.
67'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
67'
Foul von Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus).
67'
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Youssuf Sylla kommt für Jesús Imaz.
63'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Hampus Finndell kommt für Anders Klynge.
62'
Vorbeigeschossen. Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
62'
Wechsel Olympiakos Piräus. Roman Yaremchuk kommt für Armando González.
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61'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Apostolos Konstantopoulos.
60'
Ball abgeblockt. Nayair Tiknizyan (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gelson Martins.
59'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Slawomir Abramowicz.
59'
Ball pariert. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Remo Freuler mit einem Steilpass.
55'
Abseits Olympiakos Piräus. Lorenzo Pirola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gelson Martins im Abseits.
55'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok SSA).
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54'
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA).
54'
Ball abgeblockt. Armando González (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gelson Martins.
48'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA).
47'
Foul von Nayair Tiknizyan (Olympiakos Piräus).
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47'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA).
45'
Wechsel Olympiakos Piräus. Nayair Tiknizyan kommt für Bruno Onyemaechi.
45'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Eryk Kozlowski kommt für Taras Romanczuk.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1.
46'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Anders Klynge.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1. Armando González (Olympiakos Piräus) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
43'
Ball pariert. Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jota Silva.
43'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Slawomir Abramowicz.
42'
Ball pariert. Armando González (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Gelson Martins.
39'
Ball pariert. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anders Klynge mit einer Flanke.
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38'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
37'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Taras Romanczuk.
32'
Vorbeigeschossen. Chiquinho (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jota Silva.
31'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
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31'
Ball pariert. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke.
31'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Kajetan Szmyt.
30'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Nik Prelec.
29'
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok SSA).
23'
Foul von Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus).
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23'
Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA ist 0:1. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nik Prelec.
19'
Foul von Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus).
19'
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball pariert. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anders Klynge.
19'
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Norbert Wojtuszek mit einem langen Ball.
18'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
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18'
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Manolis Saliakas (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Armando González.
14'
Vorbeigeschossen. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
13'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Taras Romanczuk.
9'
Foul von Santiago Hezze (Olympiakos Piräus).
9'
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Armando González (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jota Silva mit dem Kopf.
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6'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Montóia.
4'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Taras Romanczuk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nik Prelec im Abseits.
4'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
3'
Abseits Jagiellonia Bialystok SSA. Guilherme Montóia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kajetan Szmyt im Abseits.
1'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und Jagiellonia Bialystok SSA.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.