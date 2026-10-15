Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 3:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 3:2.
92'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Olympique Lyon. Mads Bidstrup kommt für Corentin Tolisso aufgrund einer Verletzung.
90'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
90'
Ball pariert. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke.
89'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
86'
Wechsel Crystal Palace. Dwight McNeil kommt für Quinten Timber.
86'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zachary Athekame (Olympique Lyon).
84'
Ball abgeblockt. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pavel Sulc.
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82'
Chris Richards (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Keito Nakamura (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
81'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 3:2. Daichi Kamada (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
81'
Ball abgeblockt. Darío Osorio (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Wechsel Olympique Lyon. Tanner Tessmann kommt für Noah Nartey.
76'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 3:1. Pavel Sulc (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Keito Nakamura nach einem Konter.
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76'
Ball abgeblockt. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Nartey.
75'
Vorbeigeschossen. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Keito Nakamura mit einem Steilpass nach einem Konter.
75'
Wechsel Crystal Palace. Anan Khalaili kommt für Óscar Mingueza.
75'
Wechsel Crystal Palace. Darío Osorio kommt für Yéremy Pino.
72'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Ball abgeblockt. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einer Flanke.
70'
Wechsel Olympique Lyon. Kaïl Boudache kommt für Ernest Nuamah.
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70'
Wechsel Olympique Lyon. Pavel Sulc kommt für Khalis Merah.
69'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
67'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Walter Benítez.
67'
Ball pariert. Abner Vinícius (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ernest Nuamah mit einer Flanke.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyler Morton (Olympique Lyon).
62'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen.
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62'
Wechsel Crystal Palace. Daichi Kamada kommt für Ismaïla Sarr.
62'
Abseits Crystal Palace. Axel Disasi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ismaïla Sarr im Abseits.
61'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
61'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Wharton mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
58'
Keito Nakamura (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Keito Nakamura (Olympique Lyon).
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58'
Óscar Mingueza (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
54'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
50'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 2:1. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Adam Wharton mit einem Steilpass nach einer Ecke.
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50'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 2:0.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 2:0. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Keito Nakamura.
46'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tyler Morton.
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42'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
42'
Ball abgeblockt. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keito Nakamura.
41'
Ball abgeblockt. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
38'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
36'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
36'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
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35'
Handspiel von Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
33'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Khalis Merah (Olympique Lyon).
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Walter Benítez (Crystal Palace).
31'
Ball abgeblockt. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Corentin Tolisso mit einer Flanke.
30'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
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28'
Foul von Ernest Nuamah (Olympique Lyon).
28'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
12'
Vorbeigeschossen. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace ist 1:0. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts nach einer Ecke.
7'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
6'
Ball abgeblockt. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyler Morton mit einem langen Ball.
5'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
4'
Ball abgeblockt. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyrick Mitchell.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.