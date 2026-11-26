Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Lillestrøm SK ist 0:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Lillestrøm SK ist 0:0.
96'
Ball abgeblockt. Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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95'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Sander Foss.
93'
VAR Entscheidung: Keine Rote Karte Frederik Elkær (Lillestrøm SK).
91'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Wechsel Lillestrøm SK. Linus Alperud kommt für Eric Kitolano.
89'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Olympique Lyon.
86'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Zachary Athekame (Olympique Lyon).
86'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Vá (Lillestrøm SK).
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83'
Vorbeigeschossen. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zachary Athekame mit einer Flanke.
82'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zachary Athekame.
82'
Ball abgeblockt. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keito Nakamura.
81'
Wechsel Olympique Lyon. Loïs Openda kommt für Khalis Merah.
80'
Handspiel von Vá (Lillestrøm SK).
79'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Lars Ranger.
78'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK).
77'
Vorbeigeschossen. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ruben Kluivert.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Filip Ottosson (Lillestrøm SK).
74'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Wechsel Lillestrøm SK. Sturla Ottesen kommt für Stian Kristiansen aufgrund einer Verletzung.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stian Kristiansen (Lillestrøm SK).
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72'
Vorbeigeschossen. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Noah Nartey.
70'
Ball abgeblockt. Khalis Merah (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Nartey.
69'
Abseits Lillestrøm SK. Gustav Nordh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ylldren Ibrahimaj im Abseits.
69'
Ball abgeblockt. Gustav Nordh (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
68'
Wechsel Lillestrøm SK. Ylldren Ibrahimaj kommt für Henrik Melland.
68'
Wechsel Lillestrøm SK. Gustav Nordh kommt für Camil Jebara.
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67'
Vorbeigeschossen. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolás Tagliafico mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ball pariert. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
67'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Pontus Dahlberg.
67'
Ball pariert. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
64'
Vorbeigeschossen. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Khalis Merah.
63'
Ball pariert. Henrik Melland (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Wechsel Olympique Lyon. Zachary Athekame kommt für Steeve Kango.
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62'
Wechsel Olympique Lyon. Ernest Nuamah kommt für Rémi Himbert.
62'
Wechsel Olympique Lyon. Tanner Tessmann kommt für Corentin Tolisso.
61'
Foul von Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).
61'
Henrik Melland (Lillestrøm SK) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Khalis Merah (Olympique Lyon).
60'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball pariert. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rémi Himbert mit dem Kopf.
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59'
Foul von Steeve Kango (Olympique Lyon).
59'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Eric Kitolano (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Stian Kristiansen nach einer Ecke.
58'
Vorbeigeschossen. Stian Kristiansen (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Filip Ottosson mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
58'
Ball abgeblockt. Frederik Elkær (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
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55'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Henrik Melland (Lillestrøm SK).
53'
Steeve Kango (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Steeve Kango (Olympique Lyon).
53'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Khalis Merah (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Keito Nakamura nach einer Ecke.
52'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Elkær.
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52'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Eric Kitolano (Lillestrøm SK).
50'
Foul von Kaïl Boudache (Olympique Lyon).
50'
Stian Kristiansen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Gustav Nyheim (Lillestrøm SK).
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48'
Ball abgeblockt. Vá (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eric Kitolano.
47'
Foul von Noah Nartey (Olympique Lyon).
47'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Olympique Lyon. Keito Nakamura kommt für Julien Duranville.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Lillestrøm SK ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Eric Kitolano (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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45'
Vorbeigeschossen. Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lars Ranger mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Julien Duranville.
43'
Vá (Lillestrøm SK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Steeve Kango (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Vá (Lillestrøm SK).
40'
Vorbeigeschossen. Rémi Himbert (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Corentin Tolisso nach einer Ecke.
40'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Pontus Dahlberg.
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39'
Ball pariert. Rémi Himbert (Olympique Lyon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Kaïl Boudache mit einer Flanke.
39'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Filip Ottosson.
39'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Pontus Dahlberg.
39'
Ball pariert. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Khalis Merah.
38'
Vorbeigeschossen. Lars Ranger (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Camil Jebara.
33'
Ball abgeblockt. Noah Nartey (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rémi Himbert.
31'
Ball abgeblockt. Felix Bacher (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khalis Merah.
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30'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Frederik Elkær (Lillestrøm SK).
29'
Vorbeigeschossen. Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
27'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Lars Ranger.
27'
Ball abgeblockt. Noah Nartey (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rémi Himbert.
25'
Handspiel von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
22'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Frederik Elkær (Lillestrøm SK).
20'
Foul von Rémi Himbert (Olympique Lyon).
20'
Pontus Dahlberg (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Eric Kitolano (Lillestrøm SK).
20'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
20'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Gustav Nyheim (Lillestrøm SK).
18'
Foul von Steeve Kango (Olympique Lyon).
18'
Stian Kristiansen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Nartey.
11'
Ball abgeblockt. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Julien Duranville (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
8'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Steeve Kango.
4'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Gustav Nyheim.
4'
Vorbeigeschossen. Rémi Himbert (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Khalis Merah.
2'
Julien Duranville (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
2'
Rémi Himbert (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Henrik Melland (Lillestrøm SK).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und Lillestrøm SK.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.