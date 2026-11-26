Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia ist 1:0.
93'
Abseits Levski Sofia. Svetoslav Vutsov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristian Dimitrov im Abseits.
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92'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
92'
Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Maicon (Levski Sofia).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Nayef Aguerd (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
85'
Handspiel von Asen Mitkov (Levski Sofia).
83'
Vorbeigeschossen. Mazire Soula (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
81'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Akram Bouras.
81'
Wechsel Levski Sofia. Asen Mitkov kommt für Mehdi El Moubarik.
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78'
Foul von Christian Makoun (Levski Sofia).
78'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Olympique Marseille. Tochukwu Nnadi kommt für Angel Gomes.
77'
Wechsel Olympique Marseille. Amine Harit kommt für Igor Paixão.
76'
Ball pariert. Neal Maupay (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Himad Abdelli.
74'
Wechsel Levski Sofia. Maicon kommt für Álex Centelles.
74'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Aldair.
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73'
Vorbeigeschossen. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg.
72'
Vorbeigeschossen. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg mit einem langen Ball nach einem Konter.
71'
Abseits Levski Sofia. Álex Centelles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikola Serafimov im Abseits.
70'
Neal Maupay (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Christian Makoun (Levski Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
67'
Foul von Marko Grujic (Levski Sofia).
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67'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Álex Centelles (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Álex Centelles (Levski Sofia).
65'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Levski Sofia. Everton Bala kommt für Armstrong Oko-Flex.
63'
Wechsel Olympique Marseille. Neal Maupay kommt für Amine Gouiri.
61'
Ball abgeblockt. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Himad Abdelli.
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56'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ulisses Garcia.
54'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
53'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Marko Grujic (Levski Sofia).
53'
Vorbeigeschossen. Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
52'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
52'
Ball abgeblockt. Aldair (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Centelles mit einem langen Ball.
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51'
Foul von CJ Egan-Riley (Olympique Marseille).
51'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Elfmeter pariert! Amine Gouiri (Olympique Marseille) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Elfmeter für Olympique Marseille. Keyliane Abdallah wurde im Strafraum gefoult.
49'
Álex Centelles verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
48'
Nayef Aguerd (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Reinaldo (Levski Sofia).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia ist 1:0.
46'
Vorbeigeschossen. Akram Bouras (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
46'
Vorbeigeschossen. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Akram Bouras (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex mit einer Flanke.
43'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Christian Makoun.
36'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Reinaldo (Levski Sofia).
35'
Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Álex Centelles mit einem langen Ball nach einer Ecke.
34'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
34'
Ball pariert. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Svetoslav Vutsov mit einem langen Ball.
34'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
34'
Marko Grujic (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Nikola Serafimov (Levski Sofia).
28'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia ist 1:0. Amine Gouiri (Olympique Marseille) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
27'
Aldair (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Elfmeter für Olympique Marseille. Angel Gomes wurde im Strafraum gefoult.
27'
Aldair verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
26'
Foul von Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille).
26'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Vorbeigeschossen. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Amine Gouiri mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
23'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Álex Centelles (Levski Sofia).
22'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keyliane Abdallah.
22'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
21'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
18'
Foul von Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille).
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18'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball abgeblockt. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Gouiri.
17'
Foul von Reinaldo (Levski Sofia).
17'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Marko Grujic (Levski Sofia).
13'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Das Spiel läuft wieder.
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10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Angel Gomes (Olympique Marseille).
8'
Vorbeigeschossen. Marko Grujic (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álex Centelles mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
8'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.