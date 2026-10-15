Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus ist 0:1.
94'
Ball abgeblockt. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothy Weah mit dem Kopf.
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91'
Vorbeigeschossen. Amine Harit (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Himad Abdelli nach einer Standardsituation.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Faris Moumbagna (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus).
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87'
Ball pariert. Armando González (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Panagiotis Retsos mit einem Steilpass.
85'
Abseits Olympique Marseille. Igor Paixão spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Gouiri im Abseits.
82'
Wechsel Olympiakos Piräus. Gustavo Sá kommt für Chiquinho.
81'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Armando González (Olympiakos Piräus).
80'
Wechsel Olympique Marseille. Geoffrey Kondogbia kommt für Keyliane Abdallah aufgrund einer Verletzung.
79'
Das Spiel läuft wieder.
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78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
77'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Bamo Meïté (Olympique Marseille).
77'
Armando González (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Gelson Martins (Olympiakos Piräus).
75'
Wechsel Olympique Marseille. Faris Moumbagna kommt für Angel Gomes.
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73'
Wechsel Olympiakos Piräus. Nayair Tiknizyan kommt für Bruno Onyemaechi.
72'
Wechsel Olympiakos Piräus. Konstantinos Fortounis kommt für Jota Silva.
71'
Ball pariert. Amine Harit (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Igor Paixão.
71'
Abseits Olympique Marseille. Jeffrey de Lange spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Paixão im Abseits.
70'
Vorbeigeschossen. Armando González (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
67'
Wechsel Olympiakos Piräus. Armando González kommt für Roman Yaremchuk.
67'
Wechsel Olympiakos Piräus. Remo Freuler kommt für Gustavo Puerta.
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66'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
66'
Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Ball pariert. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Keyliane Abdallah.
64'
Ball abgeblockt. Chiquinho (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gelson Martins mit dem Kopf.
64'
Ball pariert. Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
62'
Das Spiel läuft wieder.
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62'
Wechsel Olympique Marseille. Ulisses Garcia kommt für Emerson.
62'
Wechsel Olympique Marseille. Amine Gouiri kommt für Neal Maupay.
62'
Wechsel Olympique Marseille. Amine Harit kommt für Tochukwu Nnadi.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jota Silva (Olympiakos Piräus).
61'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Angel Gomes.
60'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
59'
Ball abgeblockt. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Retsos.
58'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Jota Silva.
58'
Ball abgeblockt. Bamo Meïté (Olympique Marseille) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão mit einer Flanke.
57'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Onyemaechi.
57'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Onyemaechi mit einer Flanke.
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55'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gelson Martins.
53'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
53'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
52'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
51'
Handspiel von Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
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49'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tochukwu Nnadi mit einem langen Ball.
48'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
47'
Ball abgeblockt. Jota Silva (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Panagiotis Retsos.
46'
Emerson (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus ist 0:1.
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46'
Abseits Olympiakos Piräus. Gelson Martins spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustavo Puerta im Abseits.
46'
Abseits Olympiakos Piräus. Bruno Onyemaechi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jota Silva im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Das Spiel läuft wieder.
44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Himad Abdelli (Olympique Marseille).
43'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte.
42'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus ist 0:1. Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Chiquinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
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42'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Bamo Meïté.
42'
Foul von Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
42'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits Olympique Marseille. Igor Paixão spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Neal Maupay im Abseits.
40'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Gustavo Puerta (Olympiakos Piräus).
39'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
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39'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Bamo Meïté (Olympique Marseille).
38'
Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Ortega.
37'
Ball pariert. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Angel Gomes.
36'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
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36'
Santiago Hezze (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stefan Ortega (Olympiakos Piräus).
31'
Abseits Olympiakos Piräus. Stefan Ortega spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gelson Martins im Abseits.
30'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
30'
Stefan Ortega (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
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29'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Gustavo Puerta.
28'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus).
26'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
24'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
24'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball abgeblockt. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão.
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22'
Foul von Chiquinho (Olympiakos Piräus).
22'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
20'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
20'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Jota Silva (Olympiakos Piräus).
17'
Ball pariert. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Roman Yaremchuk.
9'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
9'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
8'
Gustavo Puerta (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
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3'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
3'
Roman Yaremchuk (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.