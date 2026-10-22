Omonia Nicosia

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:4.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:4.
93'
Loïs Diony (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Loïs Diony (Omonia Nikosia).
93'
Ball abgeblockt. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Palhinha mit einem langen Ball.
93'
Anísio Cabral (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Lubomír Satka (Omonia Nikosia).
92'
Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Luuk Brouwers (Omonia Nikosia).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Ball pariert. Anísio Cabral (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
89'
Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Angelos Neophytou (Omonia Nikosia).
88'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
88'
Andreas Christou (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
86'
Mihlali Mayambela (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:4. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dodi Lukébakio nach einem Konter.
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84'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
83'
Wechsel Benfica Lissabon. Dodi Lukébakio kommt für Andreas Schjelderup.
83'
João Palhinha (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von João Palhinha (Benfica Lissabon).
83'
Luuk Brouwers (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball pariert. Loïs Diony (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andreas Christou.
81'
Wechsel Omonia Nikosia. Andreas Christou kommt für Panagiotis Andreou.
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81'
Wechsel Omonia Nikosia. Angelos Neophytou kommt für Jaden Montnor.
80'
Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Luuk Brouwers (Omonia Nikosia).
77'
Wechsel Benfica Lissabon. Anísio Cabral kommt für Vangelis Pavlidis aufgrund einer Verletzung.
76'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:3. Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
75'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Bah.
72'
Vorbeigeschossen. João Palhinha (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke nach einer Ecke.
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71'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
71'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Souffian El Karouani.
69'
Wechsel Benfica Lissabon. Gianluca Prestianni kommt für Rafa.
69'
Wechsel Benfica Lissabon. João Palhinha kommt für Manu Silva.
69'
Wechsel Benfica Lissabon. Heorhiy Sudakov kommt für Claudio Echeverri.
66'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Andreou.
66'
Ball abgeblockt. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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66'
Ball abgeblockt. Alexander Bah (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fredrik Aursnes.
65'
Vorbeigeschossen. Alessandro Circati (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
64'
Ball pariert. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke.
64'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
62'
Tomás Araújo (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
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62'
Loïs Diony (Omonia Nikosia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Omonia Nikosia. Loïs Diony kommt für Andronikos Kakoullis.
61'
Wechsel Omonia Nikosia. Mihlali Mayambela kommt für Florin Tanase.
60'
Vorbeigeschossen. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
59'
Ball abgeblockt. Manu Silva (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
56'
Tomás Araújo (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia).
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55'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
55'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Manu Silva (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia).
54'
Manu Silva (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Luuk Brouwers (Omonia Nikosia).
52'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Schjelderup.
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51'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Souffian El Karouani.
50'
Wechsel Omonia Nikosia. Luuk Brouwers kommt für Ewandro.
49'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:2. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, oben links.
49'
Ball pariert. Alexander Bah (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Claudio Echeverri mit einer Flanke.
48'
Abseits Omonia Nikosia. Mateo Maric spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andronikos Kakoullis im Abseits.
47'
Foul von Rafa (Benfica Lissabon).
47'
Jure Balkovec (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
46'
Ewandro (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:1.
49'
Ball abgeblockt. Alessandro Circati (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Vorbeigeschossen. Alessandro Circati (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
42'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 1:1. Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jaden Montnor nach einem Konter.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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41'
Abseits Omonia Nikosia. Fabiano Ribeiro de Freitas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andronikos Kakoullis im Abseits.
36'
Ball pariert. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mateo Maric mit dem Kopf.
34'
Ball pariert. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
33'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
33'
Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Alessandro Circati (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
31'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Ewandro (Omonia Nikosia).
29'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
29'
Ewandro (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball pariert. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jaden Montnor.
26'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
25'
Vorbeigeschossen. Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ewandro.
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22'
Abseits Benfica Lissabon. Rafa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vangelis Pavlidis im Abseits.
21'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Florin Tanase (Omonia Nikosia).
19'
Vorbeigeschossen. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jaden Montnor.
16'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Andreou.
16'
Ball abgeblockt. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
14'
0 : 1
Pech für Omonia Nikosia - Eigentor von Loïc Négo! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
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14'
Vorbeigeschossen. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fredrik Aursnes mit einer Flanke.
11'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
11'
Ball pariert. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
10'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
10'
Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
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6'
Ball pariert. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Bah.
4'
Ball pariert. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis.
2'
Foul von Ewandro (Omonia Nikosia).
2'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Omonia Nikosia und Benfica Lissabon.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.