Omonia Nicosia

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Celta Vigo ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Celta Vigo ist 1:0.
94'
Wechsel Omonia Nikosia. Florin Tanase kommt für Jaden Montnor.
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93'
Wechsel Omonia Nikosia. Mihlali Mayambela kommt für Ewandro.
93'
Foul von Carl Starfelt (Celta Vigo).
93'
Fabiano Ribeiro de Freitas (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Miguel Román (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke.
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91'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jure Balkovec.
91'
Vorbeigeschossen. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Andreou.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Borja Iglesias (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Rodríguez.
88'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Celta Vigo ist 1:0. Jure Balkovec (Omonia Nikosia) trifft mit dem linken Fuss vom linken Flügel, oben links.
85'
Ball abgeblockt. Carl Starfelt (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Alonso.
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85'
Vorbeigeschossen. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke nach einer Ecke.
84'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
84'
Ball pariert. Miguel Román (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Borja Iglesias.
83'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
82'
Vorbeigeschossen. Javi Rodríguez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
82'
Ball abgeblockt. Borja Iglesias (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Andreou.
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81'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia).
79'
Foul von Miguel Román (Celta Vigo).
79'
Mateo Maric (Omonia Nikosia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luuk Brouwers.
77'
Wechsel Celta Vigo. Borja Iglesias kommt für Álvaro Núñez.
76'
Ball abgeblockt. Hugo González (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Williot Swedberg.
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75'
Wechsel Omonia Nikosia. Andronikos Kakoullis kommt für Loïs Diony.
74'
Foul von Álvaro Núñez (Celta Vigo).
74'
Luuk Brouwers (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Celta Vigo. Aleix Febas kommt für Hugo Burcio.
72'
Wechsel Celta Vigo. Hugo Álvarez kommt für Pablo Durán.
72'
Vorbeigeschossen. Jure Balkovec (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
70'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
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70'
Luuk Brouwers (Omonia Nikosia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Abseits Celta Vigo. Miguel Román spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Williot Swedberg im Abseits.
68'
Vorbeigeschossen. Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ewandro mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
68'
Williot Swedberg (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
68'
Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Álvaro Núñez (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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65'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
63'
Wechsel Omonia Nikosia. Luuk Brouwers kommt für Muamer Tankovic.
63'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
63'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
63'
Mateo Maric (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Lubomír Satka.
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60'
Ball abgeblockt. Miguel Román (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Burcio.
59'
Abseits Omonia Nikosia. Panagiotis Andreou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Muamer Tankovic im Abseits.
56'
Wechsel Celta Vigo. Hugo González kommt für Ferran Jutglà.
56'
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Couhaib Driouech.
55'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
55'
Ewandro (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Couhaib Driouech (Celta Vigo).
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55'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
50'
Jure Balkovec (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Loïs Diony (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen (Celta Vigo).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Celta Vigo ist 0:0.
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46'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Alonso.
41'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
41'
Ball pariert. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ferran Jutglà mit einem Steilpass.
39'
Vorbeigeschossen. Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ewandro mit einer Flanke nach einer Ecke.
38'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
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38'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Loïs Diony.
36'
Álvaro Núñez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
34'
Vorbeigeschossen. Miguel Román (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Álvaro Núñez.
31'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
31'
Ball pariert. Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ewandro.
30'
Ball pariert. Mateo Maric (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jure Balkovec.
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28'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Álvaro Núñez.
26'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
26'
Fabiano Ribeiro de Freitas (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
21'
Ball abgeblockt. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Foul von Couhaib Driouech (Celta Vigo).
19'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Álvaro Núñez (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
18'
Foul von Miguel Román (Celta Vigo).
18'
Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Lubomír Satka.
14'
Ball abgeblockt. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álvaro Núñez.
13'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
13'
Ball abgeblockt. Álvaro Núñez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
9'
Ball pariert. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
8'
Abseits Celta Vigo. Couhaib Driouech spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferran Jutglà im Abseits.
4'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
4'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Durán mit einer Flanke.
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2'
Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Miguel Román (Celta Vigo).
1'
Handspiel von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Omonia Nikosia und Celta Vigo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.