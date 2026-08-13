Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Lincoln Red Imps ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Lincoln Red Imps ist 1:0.
91'
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Ethan Britto (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Wechsel Lincoln Red Imps. Leon Mason kommt für Joe.
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84'
Wechsel Lincoln Red Imps. Ethan Britto kommt für Facundo Álvarez.
84'
Wechsel Omonia Nikosia. Angelos Neophytou kommt für Ewandro.
72'
Wechsel Lincoln Red Imps. Kike Gómez kommt für Yussef Flalhi Idrissi.
71'
Wechsel Omonia Nikosia. Andreas Christou kommt für Loïc Négo.
71'
Wechsel Omonia Nikosia. Andronikos Kakoullis kommt für Loïs Diony.
71'
Wechsel Omonia Nikosia. Mihlali Mayambela kommt für Muamer Tankovic.
64'
Wechsel Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy kommt für Manuel Toledano.
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64'
Wechsel Lincoln Red Imps. Álex Mula kommt für Nico Pinto.
61'
Wechsel Omonia Nikosia. Tasos Chatzigiovanis kommt für Jaden Montnor.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Lincoln Red Imps ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
34'
Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Omonia Nikosia und Lincoln Red Imps ist 1:0. Loïs Diony (Omonia Nikosia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Muamer Tankovic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Omonia Nikosia und Lincoln Red Imps.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.