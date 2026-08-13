Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 3:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 3:3.
93'
Foul von Anderson Silva (Pafos FC).
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93'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Abseits Pafos FC. Nicholas Ioannou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Luiz im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
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89'
Ball pariert. Lelê (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
87'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
87'
Biel (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Frans Krätzig kommt für Damir Redzic.
86'
Vorbeigeschossen. Lelê (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicholas Ioannou mit einer Flanke.
84'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 3:3. Murad Mammadov (Pafos FC) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Lelê nach einer Ecke.
84'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Kévin Boma.
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82'
Wechsel Pafos FC. Murad Mammadov kommt für Vlad Dragomir.
82'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Leandro Morgalla kommt für Nikolas Veratschnig.
82'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Tim Drexler kommt für Yorbe Vertessen.
81'
Foul von Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg).
81'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
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79'
Ball abgeblockt. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Bartosz Mazurek.
78'
Ball abgeblockt. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Ball abgeblockt. David Goldar (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Ngamaleu mit einer Flanke.
77'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
77'
Bruno Felipe (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball pariert. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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77'
Ball pariert. Nicolas Ngamaleu (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
76'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
76'
Bruno Felipe (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Wechsel Pafos FC. Anderson Silva kommt für Ivan Sunjic.
75'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Karim Konaté kommt für Haris Tabakovic.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicholas Ioannou (Pafos FC).
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74'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Christian Zawieschitzky spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Damir Redzic im Abseits.
72'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Christian Zawieschitzky.
72'
Vorbeigeschossen. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei.
72'
Ball pariert. Lelê (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Bruno Felipe mit einer Flanke.
70'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 2:3. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links nach einer Standardsituation.
70'
Ball abgeblockt. Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
68'
Vorbeigeschossen. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yorbe Vertessen mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
66'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
66'
Biel (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Dominik Schmid.
63'
Abseits Pafos FC. David Goldar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicholas Ioannou im Abseits.
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62'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
62'
Vorbeigeschossen. Ivan Sunjic (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Zabransky.
61'
Wechsel Pafos FC. Nicolas Ngamaleu kommt für Guga.
60'
Handspiel von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
58'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 2:2. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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57'
David Goldar verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
57'
Ball abgeblockt. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig mit einer Flanke.
56'
Foul von Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg).
56'
Guga (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 2:1. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Damir Redzic.
53'
Ball abgeblockt. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Haris Tabakovic.
52'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Nicholas Ioannou (Pafos FC).
51'
Handspiel von David Goldar (Pafos FC).
50'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
50'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Bruno Felipe (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Edmund Baidoo (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bruno Felipe (Pafos FC).
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47'
Vorbeigeschossen. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Edmund Baidoo.
45'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Edmund Baidoo kommt für Sota Kitano.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg).
45'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kévin Boma.
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40'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Pêpê Rodrigues.
40'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Bruno Felipe (Pafos FC).
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 2:0. Biel (Pafos FC) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
36'
Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg).
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35'
Foul von Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg).
35'
Biel (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sota Kitano.
32'
Lelê (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
28'
Foul von Guga (Pafos FC).
28'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Biel (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
24'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Christian Zawieschitzky spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Haris Tabakovic im Abseits.
22'
Pêpê Rodrigues (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg).
21'
Foul von Pêpê Rodrigues (Pafos FC).
21'
Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg ist 1:0. Lelê (Pafos FC) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Bruno Felipe mit einer Flanke.
14'
Vorbeigeschossen. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Haris Tabakovic.
13'
Vorbeigeschossen. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic mit dem Kopf.
9'
Ball pariert. Pêpê Rodrigues (Pafos FC) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
9'
Ball abgeblockt. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pêpê Rodrigues.
9'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
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7'
David Luiz (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
6'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
6'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
2'
Vorbeigeschossen. Nikolas Veratschnig (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
2'
Ball abgeblockt. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yorbe Vertessen.
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1'
Ball pariert. Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sota Kitano mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Pafos FC und FC Red Bull Salzburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.