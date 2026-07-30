Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 4:0.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 4:0.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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117'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 4:0. João Correia (Pafos FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Pêpê Rodrigues.
105'
Wechsel Hajduk Split. Marino Skelin kommt für Dario Maresic.
106'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 3:0.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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103'
Wechsel Pafos FC. Alexandre Brito kommt für Biel.
98'
Wechsel Hajduk Split. Andjelo Sutalo kommt für Dali.
96'
Rokas Pukstas (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 3:0. Biel (Pafos FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 2:0.
91'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 2:0. David Goldar (Pafos FC) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
85'
Wechsel Hajduk Split. Alberto del Moral kommt für Adrion Pajaziti.
82'
Wechsel Pafos FC. Ken Sema kommt für Nicholas Ioannou.
82'
Wechsel Pafos FC. Murad Mammadov kommt für Ivan Sunjic.
71'
Wechsel Pafos FC. Pêpê Rodrigues kommt für Guga.
71'
Wechsel Pafos FC. João Correia kommt für Domingos Quina.
68'
Ivan Sunjic (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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63'
Wechsel Hajduk Split. Marko Livaja kommt für Simun Hrgovic.
63'
Wechsel Hajduk Split. Niko Sigur kommt für Mathieu Acapandié.
53'
Wechsel Hajduk Split. Abdoulie Sanyang kommt für Adam Huram.
50'
Adrion Pajaziti (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 1:0.
49'
Guga (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Wechsel Pafos FC. Vlad Dragomir kommt für Jajá.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
40'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und Hajduk Split ist 1:0. Guga (Pafos FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
12'
David Goldar (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Pafos FC und Hajduk Split.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.